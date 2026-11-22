Découvrez les pronostics détaillés pour les courses quinté à Auteuil, Saint-Cloud, Vincennes et Rouen en novembre 2026, avec les sélections d'experts et les numéros recommandés.

L'actualité hippique française présente une série de pronostics détaillés pour les courses quinté à venir, offrant aux passionnés de turf des analyses expertes sur plusieurs hippodromes majeurs.

Thierry Léger, spécialiste reconnu dans le domaine des paris hippiques, a publié ses sélections pour diverses dates en novembre 2026. Pour la course du 21 novembre à Auteuil, une référence incontournable du saut d'obstacles en France, les recommandations portent sur les numéros 1, 2, 5, 15, 16, 14, 9 et 8. Cette sélection vise à couvrir les chevaux les plus susceptibles de performer sur ce parcours exigeant.

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Pronostics pour Auteuil et Saint-Cloud

Parallèlement, pour l'épreuve du 19 novembre à Saint-Cloud, le même expert propose une combinaison différente incluant les numéros 13, 8, 1, 9, 14, 6, 12 et 2, mettant en avant une stratégie adaptée aux conditions spécifiques de cette date. D'autres pronostics ont été dévoilés pour des courses se tenant à Auteuil et Vincennes. Le 15 novembre à Auteuil, les numéros prioritaires sont les 1, 3, 4, 7, 12, 13, 9 et 11.

Il est important de noter que pour cette course particulière, il y a treize partants et non quatorze, car le numéro 14 est officiellement forfait. Cette information cruciale modifie la dynamique du pari et doit être prise en compte par les parieurs. À Vincennes, connu pour ses courses de trot attelé, les recommandations pour le 15 novembre incluent les numéros 2, 8, 15, 3, 17, 7, 5 et 13.

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Une autre sélection pour une course à Vincennes, bien que la date exacte ne soit pas explicitement liée à la première mention de Vincennes dans le texte original, cite les mêmes numéros, soulignant la cohérence des analyses pour cet hippodrome. De plus, pour une course à Rouen Mauquenchy le 18 novembre, les numéros 13, 8, 1, 9, 14, 6, 12 et 2 sont à nouveau recommandés, ce qui suggère une forte confiance dans certains chevaux récurrents.

Accès aux analyses via l'application Europe 1

Une autre sélection mentionne les numéros 8, 6, 10, 7, 3, 2, 1 et 12 pour une course unspecified, montrant la diversité des approches stratégiques proposées par l'expert. Ces analyses sont accessibles via l'application Europe 1, qui permet aux auditeurs de suivre la radio en direct, de revoir les émissions et d'écouter des podcasts, facilitant ainsi l'accès aux informations hippiques actualisées.