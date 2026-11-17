Découvrez les conseils de Thierry Léger pour les courses hippiques. Numéros et chevaux à surveiller à Vincennes, Auteuil et Toulouse fin novembre 2026.

Thierry Léger, expert reconnu dans le domaine des courses hippiques en France, a publié ses prédictions détaillées pour les meetings de fin novembre 2026. Ses conseils couvrent plusieurs rendez-vous majeurs, incluant les épreuves de Vincennes, Auteuil, Toulouse et Saint-Cloud. Ces recommandations visent à guider les parieurs vers des sélections pertinentes pour les Quinté +.

Analyses pour le Quinté de Vincennes le 16 novembre

Thierry Léger cible spécifiquement les numéros 2, 8, 15, 3, 17, 7, 5 et 13 pour le Quinté qui se déroulera à Vincennes le 16/11/2026. Cette sélection précise se concentre sur le trot attelé, discipline phare de cette piste parisienne. L'expert met en avant ces huit numéros comme des favoris potentiels pour le jour J.

Also read Quinté du lundi 16 novembre 2026 à Vincennes : les pronostics

Conseils pour la réunion d'Auteuil le même jour

Le même 16/11/2026, mais sur la piste d'Auteuil dédiée au trot monté et au plat, les choix diffèrent sensiblement. Thierry Léger recommande de jouer les numéros 1, 3, 4, 7, 12, 13, 9 et 11. Cette approche distincte montre l'adaptation de l'expert aux spécificités de chaque hippodrome et à la nature des chevaux engagés.

Prédictions pour le Quinté de Toulouse le 11 novembre

Revenons en arrière vers le 11/11/2026, date à laquelle Thierry Léger avait analysé le Quinté de Toulouse. L'article source confirme l'existence de ces pronostics pour cette date et ce lieu. Bien que les numéros exacts ne soient pas tous listés ici, cette référence historique sert de base aux comparaisons avec les analyses de novembre 2026.

Advertisement

Sélection pour Saint-Cloud le 8 novembre 2026

Pour le Quinté du 08/11/2026 à Saint-Cloud, l'expert a recommandé la combinaison 5-8-11-1-10-4-7-2. Il est noté que la course comprend 15 partants et non 16, car le numéro 16 est absent. Cette information cruciale sur le nombre de chevaux modifie considérablement les probabilités et la stratégie de jeu des parieurs.

Stratégies répétées et cohérence des sélections

Il est intéressant de noter que Thierry Léger a également suggéré les numéros 2, 8, 15, 3, 17, 7, 5 et 13 pour un Quinté à Vincennes le 14/11/2026. Cette répétition de combinaisons suggère une forte confiance dans certaines bases de chevaux qui traversent les dates. La cohérence des choix renforce la crédibilité de ses analyses pour les amateurs de paris.

Lien avec Europe 1 et accès aux contenus

Ces pronostics font partie de la large couverture médiatique offerte par Europe 1. Les auditeurs peuvent retrouver ces analyses via la radio en direct, les émissions en replay et les podcasts disponibles sur l'application officielle. Cette accessibilité multiplateforme permet aux passionnés de courses de suivre les conseils de Thierry Léger en temps réel ou différé.