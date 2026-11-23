Découvrez les analyses détaillées et les pronostics du Quinté de Thierry Léger pour les courses de Vincennes, Saint-Cloud, Auteuil et Rouen. Conseils numéros exclusifs.

Thierry Léger livre aujourd'hui son analyse complète des courses hippiques prévues sur les différentes pistes françaises, incluant des recommandations précises pour les paris Quinté. L'expert propose des combinaisons de numéros spécifiques pour les événements à Vincennes, Saint-Cloud, Auteuil et Rouen, couvrant les dates du 14 au 22 novembre 2026. Ces sélections visent à optimiser les chances de succès des parieurs sur les différentes disciplines du turf.

Sélections pour les courses à Vincennes

Thierry Léger recommande les numéros 2, 8, 15, 3, 17, 7, 5 et 13 pour les courses du Quinté à Vincennes. Cette sélection est valable pour les dates du 14 novembre et du 22 novembre 2026. Le pronostiqueur privilégie ces numéros pour tenter de remporter le premier prix de la réunion. Les joueurs doivent noter attentivement cette combinaison qui constitue le cœur de son analyse pour la piste parisienne.

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Pour la date du 22 novembre spécifiquement, une autre option est suggérée. Thierry Léger recommande alors de jouer les numéros 1, 2, 5, 15, 16, 14, 9 et 8. Cette diversité dans les propositions permet aux parieurs de couvrir plusieurs stratégies de jeu selon leur budget et leur niveau de risque. La cohérence de ces sélections reflète la confiance de l'expert dans le potentiel de ces chevaux.

Conseils pour Saint-Cloud et Auteuil

À Saint-Cloud, pour la course du 19 novembre 2026, Thierry Léger identifie les numéros 13, 8, 1, 9, 14, 6, 12 et 2 comme ses favoris. Ces chevaux sont présentés comme les plus aptes à se placer dans les positions rémunératrices. L'expert a sélectionné ces numéros après une étude approfondie des conditions de la course et de la forme actuelle des concurrents.

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Pour la réunion d'Auteuil prévue le 15 novembre 2026, la stratégie change légèrement. Thierry Léger recommande de jouer les numéros 1, 3, 4, 7, 12, 13, 9 et 11. Cette piste plus technique nécessite des sélections précises. Le professionnel met en avant le potentiel de ces chevaux pour s'adapter aux particularités du parcours d'Auteuil. Les parieurs intéressés par cette course doivent prendre note de ces numéros spécifiques.

Concernant la course d'Auteuil du 21 novembre 2026, une information cruciale doit être retenue par les joueurs. Il y aura 13 partants au départ et non 14, comme cela était initialement prévu. Le numéro 14 est forfait et ne participera pas à la course. En conséquence, Thierry Léger recommande de jouer les numéros 8, 6, 10, 7, 3, 2, 1 et 12. Ce changement de liste des partants modifie significativement les probabilités de chaque cheval et justifie cette nouvelle sélection.

Analyses pour Rouen-Mauquenchy et synthèse

Pour la course de Rouen-Mauquenchy qui se tient le 18 novembre 2026, Thierry Léger propose une série similaire à celle de Saint-Cloud. Il recommande les numéros 13, 8, 1, 9, 14, 6, 12 et 2. Cette similitude suggère une confiance particulière dans la forme de ces chevaux sur les pistes de ce type. Les détails de la course et les conditions météorologiques ont été pris en compte pour établir cette recommandation.

Ces pronostics couvrent un large éventail de courses prestigieuses et régionales. Ils offrent aux amateurs de turf une base solide pour leurs jeux. Il est important de vérifier régulièrement les dernières informations sur les partants, car les forfaits peuvent survenir jusqu'au dernier moment. La rigueur des sélections de Thierry Léger permet aux parieurs de s'appuyer sur une expertise reconnue pour leurs décisions de mise.