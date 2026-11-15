Pronostics Quinté du 15 novembre 2026 : Thierry Léger sélectionne les chevaux d'Auteuil

Thierry Léger livre ses pronostics Quinté pour le quinté du 15 novembre 2026 à Auteuil et propose une analyse des numéros clés à sélectionner pour les courses hippiques.

Pour la journée hippique du samedi 15 novembre 2026 au Stade Équestre d'Auteuil, l'expert et chroniqueur Thierry Léger a dévoilé ses sélections privilégiées pour le quinté. Dans le cadre de ses analyses régulières pour l'audience d' Europe 1, il invite les parieurs à porter une attention particulière à une sélection de huit numéros spécifiques qui structurent sa recommandation stratégique pour cette réunion.

Les huit numéros clés pour Auteuil

Thierry Léger recommande officiellement de jouer les numéros 1, 3, 4, 7, 12, 13, 9 et 11 pour le quinté du 15 novembre 2026 à Auteuil. Cette liste précise constitue le socle de sa proposition pour cette épreuve, offrant aux joueurs une base solide pour construire leurs combinations sans se disperser sur des options jugées moins pertinentes par l'analyste.

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La sélection inclut les numéros 1 et 3 en en-tête, suivis par les références 4 et 7, qui apparaissent comme des piliers de la stratégie de l'expert. Les numéros 12 et 13 complètent le cœur de la combinaison, tandis que les numéros 9 et 11 sont intégrés pour couvrir les chances de gagnant et de placé, assurant ainsi une couverture maximale du champ des partants potentiels.

Analyse transversale des autres réunions

Outre la réunion d'Auteuil, Thierry Léger a également publié ses avis pour d'autres pistes, démontrant une veille constante sur les calendriers hippiques. Pour la course à Vincennes, l'expert suggère les numéros 2, 8, 15, 3, 17, 7, 5 et 13, créant ainsi une double opportunité de paris pour les amateurs de turf qui suivent ses conseils avec rigueur.

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Les recommandations pour la réunion du 11 novembre 2026 à Toulouse et celle du 08 novembre 2026 à Saint-Cloud révèlent une cohérence dans les méthodes de l'expert. À Saint-Cloud, Thierry Léger a orienté ses choix vers les numéros 5, 8, 11, 1, 10, 4, 7 et 2, en précisant que la course comporterait 15 partants et non 16, le numéro 16 étant écarté, une information technique cruciale pour le bon calcul des combinaisons.

Ces éléments montrent que Thierry Léger ajuste ses pronostics en fonction des spécificités de chaque hippodrome et du nombre exact de partants inscrits. La différence entre 15 et 16 partants à Saint-Cloud, par exemple, modifie significativement les probabilités mathématiques, ce qui explique la prudence et la précision de ses indications pour les parieurs.

L'accompagnement via l'application Europe 1

Pour accéder à ces pronostics et à l'ensemble des analyses hippiques, Thierry Léger utilise principalement la plateforme d'Europe 1. L'audience est invitée à télécharger l'application Europe 1 pour avoir les informations en temps réel, écouter la radio en direct et retrouver toutes les émissions en replay, garantissant ainsi un suivi optimal des conseils du chroniqueur.