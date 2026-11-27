Découvrez les offres Black Friday Zendure pour les systèmes solaires SolarFlow 2400, 4000 et 1600. Bénéficiez de remises jusqu'à -43% et d'accessoires offerts pour optimiser votre autoconsommation.

Les ménages français cherchant à réduire leur dépendance aux énergies fossiles et à alléger leurs factures électriques pour la période hivernale ont désormais accès à des solutions technologiques accessibles via la marque Zendure. Cet expert reconnu en gestion de l'énergie domestique présente une gamme complète de systèmes photovoltaïques conçus pour les propriétaires comme pour les locataires, permettant une utilisation optimisée de l' énergie solaire couplée à une gestion intelligente des tarifs entre les heures creuses et les heures pleines.

Promotions Zendure SolarFlow du Black Friday

La période du Black Friday, s'étendant officiellement du 12 novembre au 7 décembre, constitue le moment idéal pour acquérir ces installations grâce à des tarifs exceptionnels. Les solutions Zendure SolarFlow se distinguent par leur modularité, leur longévité et leur sécurité, tout en restant simples à installer sur des espaces variés tels que les jardins, les balcons ou les terrasses. Cette campagne promotionnelle offre aux consommateurs la possibilité de redevenir maîtres de leur consommation énergétique en profitant du savoir-faire de la marque à un coût considérablement réduit, répondant ainsi à une demande croissante d'autonomie énergétique.

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Le système SolarFlow 2400 AC+ optimisé

Pour les foyers disposant déjà de panneaux solaires en toiture ou sur balcon avec micro-onduleur, le système de stockage et de gestion SolarFlow 2400 AC+ représente la solution technique la plus adaptée. Cette installation novatrice ne nécessite aucun recâblage complexe ni aucune modification du raccordement actuel au réseau électrique, garantissant une intégration fluide et rapide. Lors de cette offre Black Friday, l'acquisition de ce dispositif s'accompagne d'un compteur intelligent 1CT-S offert, ayant une valeur de 84,99 euros, venant s'ajouter à la réduction majeure sur le système lui-même.

Le prix du système Zendure SolarFlow 2400 AC+ est fortement réduit à 839 euros, contre un prix habituel de 1279 euros, offrant une économie substantielle pour les utilisateurs souhaitant maximiser l'efficacité de leur installation existante sans engager de travaux lourds.

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Packs tout-en-un pour l'autoconsommation

Les personnes en quête d'une solution complète pour débuter dans l'autoconsommation sont invitées à considérer le pack incluant un support de stockage SolarFlow 2400 Pro et quatre panneaux solaires de 500 watts chacun. Idéalement conçue pour être placée sur un balcon, cette nouvelle installation permet d'emmagasiner l'énergie solaire produite en journée afin d'alimenter le foyer à un coût réduit. Zendure encourage cette adoption en offrant des supports de fixation spécifiques aux clients qui optent pour cet ensemble complet, facilitant ainsi le montage.

Le pack Zendure SolarFlow 2400 Pro avec ses quatre panneaux solaires est proposé à un prix Black Friday attractif de 1439 euros, au lieu de 2319 euros, représentant une baisse de prix significative pour ceux qui souhaitent investir dans une infrastructure solaire autonome dès cette saison.

Solutions haute capacité et options budgétaires

Les ménages aux besoins énergétiques élevés peuvent se tourner vers la centrale hybride polyvalente SolarFlow 4000 Mix AC+, dont la grande capacité permet de répondre aux demandes intensives tout en servant d'alimentation de secours pour l'ensemble du logement. À l'unité, le système Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ est disponible à 2399 euros au lieu de 2599 euros, avec en cadeau un compteur intelligent 1CT-S et une assurance transport renforcée pour chaque achat. De plus, l'acquisition de deux batteries offre un PowerHub monophasé en cadeau, tandis que trois batteries entraînent l'offre d'un PowerHub triphasé.

Pour les consommateurs aux budgets plus restreints, le pack SolarFlow 1600 AC+ avec une batterie AB2000L bénéficie de la remise la plus élevée du Black Friday, atteignant une réduction de 43%. Ce pack est accessible à 959 euros au lieu de 1678 euros, et la solution à haut rendement, compatible avec les onduleurs PV de toiture existants, peut être accompagnée d'un cube multiprise 6-en-1 d'une valeur de 83,99 euros pour un euro supplémentaire.

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Extension et garantie des batteries

Les utilisateurs possédant déjà une installation Zendure de type SolarFlow 2400 Pro ou SolarFlow 2400 AC+ qui souhaitent étendre leur capacité de stockage peuvent profiter de la remise sur la batterie d'extension AB3000L. Dotée d'une technologie d'auto-maintenance intelligente et protégée par une garantie de 10 ans, cette batterie complémentaire permet d'augmenter la capacité du système pour couvrir les besoins, particulièrement durant l'hiver. Elle est proposée à 659 euros au lieu de 839 euros, offrant une opportunité concrète d'optimisation financière et technique pour les propriétaires déjà équipés.