Promotions Womanizer avant Black Friday : Code Promo AFF-WMZ20MINS

Profitez de réductions exclusives sur les sextoys Womanizer avant le Black Friday. Code AFF-WMZ20MINS pour 14 % de remise supplémentaire sur le Liberty 2, Duo 2 et plus.

Avant même l'ouverture officielle du Black Friday, la marque Womanizer lance une campagne de promotions exceptionnelles visant ses produits phares. Ces modèles emblématiques, reconnus pour leur technologie Pleasure Air, bénéficient de baisses de prix significatives sur des articles qui font rarement l'objet de remises. Cette opportunité permet aux consommateurs d'acquérir des best-sellers à des tarifs avantageux ou de découvrir de nouvelles sensations personnelles et partagées.

Remises cumulables avec code AFF-WMZ20MINS

Pour maximiser les économies, Womanizer propose un code promotionnel exclusif : AFF-WMZ20MINS. Ce code offre une réduction supplémentaire de 14 % qui est cumulable avec les promotions déjà actives sur le site. Par exemple, le modèle Liberty 2 est proposé à 67,94 euros au lieu de 99 euros, soit une remise de 20 % de base. Avec l'application du code AFF-WMZ20MINS, le prix final reste attractif pour ce sextoy compact et discret. Il stimule le clitoris sans contact direct grâce à sa technologie Pleasure Air et dispose de huit niveaux d'intensité.

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Calendrier de l'Avent et avantages logistiques

Les achats effectués pendant cette période permettent également de bénéficier de conditions logistiques avantageuses. La livraison est offerte dès 30 euros d'achat et les colis sont expédiés de manière discrète. La marque offre une garantie de cinq ans ainsi qu'une Garantie Plaisir de 100 jours, rassurant les acheteurs potentiels. Le calendrier de l'Avent de luxe est proposé à 279,50 euros. Il contient 24 produits, dont le Womanizer Enhance, le We-Vibe Sync Lite et l'Arcwave Zing, permettant d'économiser jusqu'à 68 % par rapport à l'achat individuel des articles.

Le Womanizer Duo 2 et ses spécificités techniques

Le Womanizer Duo 2 est également soumis à une remise de 20 %, le faisant passer de 209 euros à un prix de base abaissé. Avec le code AFF-WMZ20MINS, le prix final s'établit à 145,34 euros. Ce modèle haut de gamme combine stimulation du point G et technologie Pleasure Air pour des orgasmes mixtes intenses. Il dispose de dix modes de vibration et de quatorze niveaux d'intensité. Ses deux moteurs indépendants permettent de régler chaque stimulation séparément, répondant aux retours positifs des utilisatrices sur sa vibration constante.

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Le Womanizer Premium 2 et ses modes automatiques

Le modèle Premium 2 est proposé à 124,69 euros au lieu de 179 euros, reflétant une remise de 20 %. L'utilisation du code AFF-WMZ20MINS permet d'obtenir ce tarif avantageux. Ce produit stimule le clitoris sans contact direct et offre quatorze niveaux d'intensité. Il intègre le mode Autopilot 2.0 pour varier automatiquement les sensations et la fonction Smart Silence. Son autonomie de quatre heures et sa conception étanche complètent ses atouts techniques, séduisant les utilisateurs recherchant polyvalence et discrétion.

Découverte du modèle Next et de l'Enhance

Le Womanizer Next est également réduit à 145,34 euros au lieu de 209 euros avec le code AFF-WMZ20MINS. Ce modèle propose quatorze niveaux d'intensité, trois réglages Climax Control et un mode Autopilot. La fonction Afterglow prolonge le plaisir, tandis que sa conception en silicone doux assure un usage confortable. Enfin, le Womanizer Enhance, choisi par Lily Allen pour sa collection Love, Lily, est disponible à 110,94 euros au lieu de 159 euros. Il associe la technologie Pleasure Air aux vibrations profondes de We-Vibe, avec dix niveaux d'intensité et dix modes de vibration pour une expérience sensorielle complète.