Promotions sur les fleurs en LEGO Botanicals : des réductions jusqu'à -33% sur Amazon

Découvrez une sélection de fleurs en LEGO Botanicals en promotion sur Amazon avec des remises allant jusqu'à 33%. Ces sets de construction offrent une alternative originale et durable aux bouquets frais, mêlant passion pour les fleurs, activities manuelles et décoration intérieure. Du bouquet de fleurs sauvages aux orchidées miniatures en passant par les plantes souriantes, trouvez la pièce décorative qui vous correspond.

Que diriez-vous de combiner vos passions pour les fleurs, les activités manuelles et la décoration ? Oubliez les bouquets qui fanent au bout de quelques jours et les plantes qui demandent un entretien régulier, les fleurs en LEGO de la collection Botanicals sont artificielles.

À construire soi-même, elles séduisent les amateurs d'activité manuelle qui souhaitent apporter une touche d'originalité à leur intérieur. Bonne nouvelle sur Amazon, une sélection de fleurs en LEGO bénéficie de remises allant jusqu'à -33 %. Bouquets de fleurs sauvages, fleurs de prunier, orchidée classique ou miniature ou encore de petites plantes souriantes aussi amusantes que mignonnes, ces coffrets en promotion ne laissent personne indifférent. Sur Amazon, la livraison est offerte dès 35 euros d'achat ou pour les membres Prime.

Autre alternative, participer à l'essai gratuit de 30 jours, résiliable à tout moment. Disponible à 42,99 euros au lieu de 59,99 euros après une remise de -28 %, le coffret LEGO Botanicals permet de reproduire un bouquet de fleurs sauvages. Coquelicots, lavandes, gerberas, lupins, bleuets et d'autres fleurs composent cet arrangement. Mais avant de pouvoir les exposer fièrement dans un vase, un brin de persévérance et une pincée de patience sont nécessaires.

Et pour cause, ce bouquet de 16 tiges et de 8 espèces différentes pour les constructeurs adultes possède un total de 939 briques. Avec la promotion de -27 %, le set LEGO Fleurs de prunier est à 21,99 euros au lieu de 29,99 euros. Il s'agit d'une construction tout-en-un qui va des bourgeons jusqu'aux fleurs de prunier, en passant par le vase et le socle effet bois. Aucun détail ne manque pour offrir un maximum de réalisme.

Cet élément de décoration, destiné aux constructeurs adultes, est à poser directement sur une étagère ou le coin d'un meuble. Il comprend 327 pièces détaillées qui assurent une expérience immersive tout au long de la construction. Affiché à 38,99 euros au lieu de 49,99 euros, suite à une réduction de -22 %, le coffret Orchidée de chez LEGO Botanicals est un véritable best-seller. Les couleurs, les formes et les détails ont été travaillés pour créer un trompe-l'œil réussi.

Dédiée aux constructeurs adultes, cette plante dispose de 608 pièces. Ces dernières permettent d'assembler des orchidées à différents stades de floraison, des feuilles, des racines ainsi qu'un vase cannelé. Reproduite à échelle réelle, elle s'impose comme une pièce maîtresse dans tous les intérieurs. Actuellement à 19,99 euros au lieu de 29,99 euros grâce à une remise de -33 %, cette orchidée miniature bénéficie d'un excellent rapport qualité-prix.

Contrairement au modèle précédent, celui-ci se veut plus compact. Avec une hauteur de 25 centimètres, il peut aussi bien se placer sur une table basse que sur une table de chevet. Pas besoin de préparer un vase, cette plante dispose déjà du sien. Bourgeons, fleurs, feuilles, vase et socle effet bois, aucun détail ne manque.

Dotée de 274 pièces, cette orchidée convient aux constructeurs de plus de 18 ans. À 14,99 euros au lieu de 19,99 euros avec une promotion de -25 %, les plantes souriantes incluses dans ce coffret de fleurs en LEGO sont les plus abordables de cette sélection. Le maître-mot de cet ensemble est l'originalité. Chacune de ces plantes se modélise en un personnage coloré et adorable.

Des bras mobiles, des sourires craquants et des feuilles en guise de cheveux, il y a de quoi séduire tous les constructeurs à partir de 9 ans. Simple à assembler, ce set possède 217 pièces. Des briques à assembler et des compositions florales qui prennent vie, ces 5 fleurs en LEGO allant jusqu'à -33 % sur Amazon charment les petits, mais surtout les grands. Ce contenu est proposé par un expert de l'équipe 20 Minutes Shopping.

Les prix affichés sont indicatifs et susceptibles de changer. Cet article peut contenir des liens affiliés, ce qui signifie que 20 Minutes peut toucher une commission si vous réalisez un achat. Les fourmis ont déserté sa cuisine depuis qu'il dépose cet ingrédient qu'on a tous dans le placard sur leur passage. Ce légume grimpant oublié semé début août donne des récoltes généreuses sans un seul arrosage





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