Découvrez les offres Black Friday chez NOZ : iPhone 15 à 389,99€, Samsung Galaxy S26 Ultra à 1672€ et réductions sur l'électroménager. Stocks limités.

Pendant la dernière semaine du Black Friday, la chaîne de magasins de déstockage NOZ propose des promotions exceptionnelles sur une variété de produits technologiques et domestiques. Parmi les reductions majeures, l'iPhone 15 est vendu 389,99 euros au lieu de 429,99 euros, tandis que le Samsung Galaxy S26 Ultra est proposé à 1672 euros contre 1769 euros. Ces offres s'inscrivent dans la stratégie annuelle de NOZ qui vise à offrir des prix bas tout au long de l'année grâce à des arrivages en déstockage.

Offres Technologiques et Prix Réduits

La sélection Black Friday de NOZ inclut également des appareils électroménagers performants. La machine à café BOSCH Tassimo Happy est proposée à 29,88 euros au lieu de 41,79 euros. Pour les amateurs de cuisine, la friteuse sans huile Ninja Foodi est vendue 99,99 euros contre 169,99 euros. Le Multicuiseur rapide Ninja Combi 12-en-1 atteint les 279,99 euros, soit une réduction significative par rapport à son prix normal. L'Airfryer Ninja DualZone 7,6L 4-en-1 est quant à lui affiché à 119,99 euros au lieu de 179,99 euros.

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Accessoires et Confort à Prix Cassés

NOZ propose également des articles de beauté et de bien-être à des tarifs attractifs. Le Multi-Styler et sèche-cheveux Shark FlexStyle NextGen IonCurl 5-en-1 est vendu 279 euros au lieu de 329,99 euros. La nouvelle brosse soufflante Dyson Airsmooth est accessible à 249 euros. Dans le domaine du nettoyage, le robot aspirateur laveur L10s Ultra Gen 2 est proposé à 329 euros au lieu de 499 euros. Le mini robot laveur de vitres est affiché à 199 euros, contre 299 euros habituellement.

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Mode, Maison et Festive Noël

La préparation de Noël est au cœur de l'offre avec des décorations, calendriers de l'Avent et vêtements à thème. Des produits alimentaires surstockés sont disponibles pour faciliter les repas de fêtes. Côté mode, les Nike Air Max 90 sont vendues 104,99 euros au lieu de 149,99 euros, et les baskets Skechers Graceful Get Conne à 36,95 euros au lieu de 69,95 euros. Des réductions atteignent 50% sur les matelas Bultex ELEMENTAL et 40% sur la couette Cocoon Merinos.

Disponibilité Limitée et Dernières Heures

Les stocks chez NOZ sont limités car ils proviennent de déstockages, suivant le principe du premier arrivé, premier servi. Cette semaine marque la fin du Black Friday, offrant les derniers prix intéressants avant la reprise des tarifs normaux. Les consommateurs sont encouragés à vérifier régulièrement les arrivages dans les magasins proches pour ne pas manquer les meilleures affaires qui ne restent pas longtemps en rayon.