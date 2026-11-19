Découvrez les meilleures offres Ninja pour le Black Friday, mettant à l'honneur les airfryers à tiroirs en verre transparent. Le nouveau CRISpi DualZone, le CRISPi Pro et le CRISPi 4-en-1 sont disponibles avec des réductions importantes. Profitez du code PARISIENSN10 pour une remise supplémentaire de 5% sur ces appareils innovants qui permettent de surveiller la cuisson sans ouvrir le tiroir, optimisant ainsi temps et énergie.

L'utilisation du cuiseur à air, communément appelé airfryer, a considérablement transformé les habitudes culinaires des foyers modernes, offrant une méthode de cuisson rapide, saine et pratique pour préparer une multitude de plats.

Cependant, un inconvénient majeur persistait pour de nombreux utilisateurs : la nécessité d'ouvrir le tiroir pour vérifier l'avancement de la cuisson. Au-delà du simple geste mécanique que l'on souhaite souvent éviter par confort, l'ouverture du compartiment de cuisson entraîne une perte significative de chaleur interne.

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Cette chute de température oblige l'appareil à compenser en consommant plus d'énergie et prolongeant inutilement le temps de préparation, ce qui peut nuire à la texture finale des aliments, souvent plus secs ou moins croustillants qu'attendu. Face à cette limitation technique et esthétique, le marché a évolué pour proposer des solutions innovantes.

Les airfryers à tiroirs transparents Ninja

Aujourd'hui, il est tout à fait possible de suivre ses cuissons en temps réel sans jamais interrompre le processus thermique, grâce à l'apparition d'airfryers équipés de tiroirs en verre transparent de haute qualité thermique. Cette technologie permet une surveillance visuelle directe, assurant une maîtrise parfaite de la dorure et de la cuisson sans effort. Ninja, le spécialiste reconnu des appliances culinaires, a récemment renforcé son offre avec le lancement du CRISPi DualZone, un appareil phare sorti à la mi-septembre.

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Ce nouveau modèle rejoint une gamme déjà existante et plébiscitée, comprenant le CRISPi Pro et le CRISPi 4-en-1, tous deux disposant de tiroirs transparents et faisant actuellement l'objet d'opérations promotionnelles attractives sur le site officiel de la marque. Ces produits s'inscrivent parfaitement dans la dynamique du Black Friday, période idéale pour saisir des offres exceptionnelles.

Promotions Black Friday et offres Ninja

Parmi les promotions notables, on retrouve l'Air Fryer Ninja Foodi Flex de 10,4 litres avec sept fonctions, disponible à 169,99 euros au lieu de 269,99 euros, ou encore la machine à café Ninja AutoBarista qui descend à 599,99 euros depuis 799,99 euros. L'Air Fryer DoubleStack XL est également proposé à 179,99 euros au lieu de 289,99 euros, tandis que la machine à glaces CREAMi 7-en-1 est accessible à 169,99 euros depuis 229,99 euros.

De plus, le code promo PARISIENSN10 offre une remise supplémentaire de 5 pour cent sur l'ensemble du site, hors exclusions, rendant ces achats encore plus avantageux. Le modèle phare, le Ninja CRISPi DualZone, se distingue par sa capacité à gérer deux cuissons simultanément et indépendantes grâce à deux cuves en verre de 3,8 litres chacune.

Fonctionnalités et modèles CRISPi DualZone Pro

Cette caractéristique est idéale pour préparer un plat principal, comme du poulet, d'un côté et des légumes de l'autre, chacun avec ses propres réglages de température et de temps. Le mode Smart Finish garantit que les deux plats soient prêts en même temps, évitant ainsi qu'un élément ne refroidisse en attendant l'autre.

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Pour ceux qui cuisinent en grande quantité, le CRISPi Pro offre une cuve généreuse de 5,7 litres, suffisante pour cuire un poulet entier accompagné de ses légumes, avec un second récipient de 2,3 litres pour les petites portions. Son support anti-chaleur permet de poser le plat directement sur la table, simplifiant le service et réduisant la vaisselle.

Enfin, pour les espaces restreints, le CRISPi 4-en-1 compact, avec ses blocs chauffants interchangeables sur des cuves de 2,3 et 3,8 litres, représente une solution économique et efficace à 129,99 euros. Tous ces modèles allient praticité, design moderne et performance technologique pour répondre aux besoins les plus variés de la cuisine quotidienne.