Mammotion lance ses soldes anticipées le 10 novembre avec des remises jusqu'à 650 € sur ses robots tondeuses LUBA. Profitez de l'offre avant le retour du beau temps.

La marque Mammotion anticipera la période Black Friday dès le 10 novembre en proposant une vaste campagne de remises sur son portefeuille de robots tondeuses autonomes. Cette initiative commerciale vise à permettre aux particuliers de s'équiper avant l'arrivée des beaux jours tout en bénéficiant de tarifs exceptionnels. Les réductions proposées peuvent atteindre une valeur maximale de 650 euros sur les différents modèles disponibles sur le marché. Cette offre constitue une opportunité stratégique pour libérer du temps libre et moderniser l'entretien des espaces verts résidentiels.

Remises et avantages inclus sur les modèles LUBA 3

Pour tout achat d'un modèle appartenant aux gammes LUBA 3 AWD ou LUBA mini 2 AWD, Mammotion ajoute systématiquement un support de lavage pour tondeuse offert. Cet accessoire complémentaire vise à faciliter l'entretien quotidien des appareils et à prolonger leur durée de vie opérationnelle. L'entreprise positionne ces promotions comme un cadeau idéal de fin d'année susceptible de transformer les habitudes familiales liées aux tâches domestiques. Les consommateurs peuvent ainsi acquérir une technologie avancée à un prix nettement réduit par rapport aux tarifs habituels. Cette stratégie commerciale répond à la demande croissante pour des solutions d'automatisation du jardinage performantes et fiables.

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Technologie et autonomie pour les jardins jusqu'à 1 500 m2

Le modèle LUBA mini 2 AWD 1000 est spécialement conçu pour les surfaces résidentielles allant jusqu'à 1 000 m2. Il intègre un système de navigation autonome combinant une vision IA Tri-Cam et la technologie NetRTK pour une cartographie précise sans câbles. L'appareil dispose d'une transmission intégrale AWD capable de négocier des pentes abruptes atteignant 80 %, soit un angle de 38,6 degrés. Son disque de coupe latéral permet une précision de taille à seulement 5 cm des murs, limitant les finitions manuelles. En promotion chez Amazon, cet équipement bénéficie d'une réduction de 300 euros. Un pack incluant un mini-garage de protection est également proposé à 1 249 euros pour sécuriser l'appareil.

Solutions LiDAR et IA pour les terrains complexes

Les propriétaires disposant de jardins plus vastes ou comportant de nombreux obstacles peuvent se tourner vers la version 1500 du LUBA mini 2 AWD. Cette déclinaison utilise un LiDAR à 360 degrés couplé à une vision IA à double caméra pour détecter les obstacles plus précocement. Avec une capacité de traitement de 1 500 m2, le robot s'adapte parfaitement aux espaces contenant arbres et mobilier de jardin. Il conserve la transmission intégrale AWD et le mode DropMow pour des tontes ponctuelles sans nouvelle cartographie. La remise sur ce modèle atteint 500 euros lors de l'achat direct chez Mammotion. Cette technologie permet une navigation intelligente et sûre dans des environnements riches en détails.

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Performances avancées pour les propriétés de grande envergure

Le LUBA 3 AWD 3000 représente la solution ambitieuse pour les surfaces importantes et les terrains particulièrement exigeants. Il utilise le système de navigation Tri-Fusion associant LiDAR 360, positionnement RTK et vision IA pour une précision de ±1 cm. L'appareil reconnaît plus de 300 types d'obstacles et couvre jusqu'à 500 m2 par heure grâce à ses deux disques de coupe de 400 mm. Il permet de gérer 50 zones distinctes avec des paramètres personnalisés via l'application. La réduction disponible chez Amazon s'élève à 600 euros. Cette version garantit une efficacité optimale même dans des conditions lumineuses ou environnementales difficiles.

Dernières réductions pour les très grandes surfaces

Le LUBA 3 AWD 5000 étend cette architecture technique aux propriétés nécessitant le traitement de surfaces jusqu'à 5 000 m2. Il conserve la navigation Tri-Fusion et la transmission intégrale pour s'adapter aux configurations les plus complexes. Les premiers clients de la boutique officielle bénéficient d'un coupon de 50 euros portant la réduction totale à 650 euros. Le support de lavage reste offert avec cet achat majeur. Cette gamme supérieure confirme la capacité de Mammotion à fournir des solutions automatisées fiables pour l'entretien intensif des espaces verts. Les consommateurs peuvent ainsi planifier leurs achats dès le 10 novembre pour préparer efficacement le printemps.