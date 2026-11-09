Promotions Lidl : 5 produits Silvercrest à moins de 10 euros

Découvrez les meilleures offres Lidl du lundi 9 novembre. Assiettes, hachoir et presse-agrumes Silvercrest à prix cassés. Profitez de ces promotions avant les fêtes.

Lidl annonce une série de promotions ciblées pour la journée du lundi 9 novembre, mettant en avant une sélection de produits de la marque Silvercrest. Ces articles d'entretien et de cuisine sont proposés à des tarifs particulièrement compétitifs, tous inférieurs à dix euros. Cette initiative commerciale vise à attirer les consommateurs en quête d'économies sur des produits pratiques avant l'approche de la période festive.

Offres détaillées et caractéristiques techniques

La première proposition phare concerne un lot de boîtes de conservation vendu 6,99 euros au lieu de 7,99 euros. Ce kit comprend treize contenants de tailles variées, conçus pour optimiser le stockage des denrées alimentaires. Ces récipients sont robustes et supportent des températures allant jusqu'à moins vingt degrés au congélateur. Ils résistent également à la chaleur jusqu'à cent degrés, permettant un usage sécurisé au micro-ondes. Le nettoyage est simplifié car ils sont adaptés au lave-vaisselle. Leur design empilable facilite le rangement en économisant de l'espace dans les placards.

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Pour les préparations culinaires, Lidl propose un hachoir multifonction à 8,99 euros. Cet outil puissant est capable de piler la glace et d'émulsionner des sauces ou des crèmes. Il dispose de deux vitesses réglables pour s'adapter à la consistance des aliments. La lame en acier inoxydable garantit une résistance à la corrosion et aux déformations. Sa capacité de trois cent millilitres est idéale pour les usages quotidiens. L'appareil est conçu pour être manié d'une seule main, offrant ainsi un confort d'utilisation accru lors de la préparation des repas.

Un lot de quatre assiettes en grès est également disponible au prix de 6,99 euros. Ces assiettes noires de vingt-trois centimètres de diamètre sont résistantes aux chocs et aux températures élevées. Leur design moderne s'intègre à toutes les cuisines. Elles s'empilent facilement pour un rangement optimal. Cette résistance assure une longue durée de vie, idéale pour recevoir des convives lors des fêtes de fin d'année.

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Un presse-agrumes électrique complète cette sélection à 9,99 euros. Il est équipé d'un bol de six cent millilitres et de deux cônes adaptatifs pour oranges et pamplemousses. Sa rotation bidirectionnelle permet une extraction maximale du jus. Un tamis intégré permet de récupérer la pulpe selon les préférences du consommateur. Le bec verseur assure un service propre sans éclaboussures.

Accessoires de café et stratégie commerciale

Le cinquième produit vedette est un moulin à café à 8,99 euros. Il peut contenir soixante-dix grammes de grains, suffisant pour préparer neuf tasses. Le broyeur en acier inoxydable assure une mouture régulière et durable. Le couvercle transparent permet de visualiser la finesse de la mouture. Un pinceau de nettoyage est inclus pour entretenir les lames.

Ces offres visent à répondre aux besoins pratiques des foyers pour les fêtes. Les produits Silvercrest de Lidl sont conçus pour allier fonctionnalité et prix accessibles. Cette stratégie vise à renforcer l'attrait de la marque pour les consommateurs frugaux. Les articles sont disponibles sur le site de Lidl et en magasin.

Disponibilité et conseils d'achat

Les consommateurs doivent consulter rapidement le site de Lidl pour acquérir ces produits. Les stocks peuvent être limités en raison de la forte demande. Les prix mentionnés sont indicatifs et soumis à disponibilité. Il est conseillé de vérifier les conditions de livraison avant de commander. Ces promotions constituent une opportunité pour équiper sa cuisine à petit budget.