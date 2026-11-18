Découvrez les offres promotionnelles de Epéda jusqu'au 31 décembre. Profitez de remises allant jusqu'à -45% sur matelas, surmatelas et couettes pour un sommeil hivernal optimal.

La marque Epéda lance une série d'opérations commerciales ciblées pour optimiser la qualité du sommeil durant la saison froide. Ces promotions, valables jusqu'au 31 décembre, concernent trois accessoires majeurs : le surmatelas Noblesse, l'oreiller Héritage et la couette Style hiver.

Offres Spécifiques sur les Accessoirs de Literie

Le surmatelas Noblesse représente une solution économique par rapport au remplacement complet d'un matelas. Il bénéficie d'une réduction de 30 pour cent, passant de 239 euros à 167,30 euros. Disponible en cinq formats, il intègre une mousse à mémoire de forme et un tissu sans traitement. L'objectif est d'ajuster la douceur et la fermeté de la surface de couchage.

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Oreiller Héritage et Confort Cervical Garantit

L'oreiller Héritage profite également de cette remise de 30 pour cent. Le prix chute de 122 euros à 85,40 euros, quel que soit le format choisi, carré ou rectangulaire. La garniture utilise du duvet et des plumettes de canard. La housse en percale de coton vise à soutenir la nuque et à garantir un toucher délicat pour tous les profils de dormeurs.

Isolation Thermique avec la Couette Style Hiver

La couette Style hiver est proposée à 123,20 euros au lieu de 176 euros. Cette offre vise à maintenir une température corporelle constante la nuit. L'enveloppe en coton naturel et le traitement à l'Aloe Vera constituent les éléments clés de ce produit. Quatre tailles sont disponibles pour compléter l'ensemble de la literie.

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Contexte Plus Large des Promotions Matelas Estampe

Ces promotions s'inscrivent dans le cadre plus large des offres Black Friday de la marque. Matelas Estampe propose des réductions atteignant -45 pour cent. Le matelas Iconique est quant à lui diminué de 40 pour cent. Le sommier Aulne suit la même tendance avec une baisse de prix identique de 40 pour cent.

Disponibilité Limitée et Action Immédiate

Les conditions de ces offres expirent strictement le 31 décembre. Les clients doivent agir rapidement pour bénéficier des prix réduits mentionnés. Les promotions sur les surmatelas, protège-matelas Excellence et couettes restent valables durant cette période courte. L'objectif commercial est d'inciter à l'achat immédiat pour préparer l'hiver.