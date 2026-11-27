Profitez des offres finales Emma ce 28 novembre. Le matelas Original est à partir de 334,26 euros au lieu de 619 euros. Jusqu'à -50% sur les oreillers et surmatelas sur le site officiel.

Le 28 novembre, la marque de literie Emma poursuit ses promotions sur son site officiel, offrant une dernière opportunité aux consommateurs ayant manqué le Black Friday. Cette date marque la fin des offres exceptionnelles sur la gamme complète de la marque.

Réduction majeure sur le matelas Original

Le matelas Emma Original bénéficie d'une remise significative cette fin de semaine. Le prix est fixé à partir de 334,26 euros, soit une baisse par rapport au tarif normal de 619 euros. Cette offre s'applique spécifiquement au modèle phare de la marque, reconnu pour son équilibre ergonomique.

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Ce produit garantit un confort mi-ferme adapté à toutes les morphologies et positions de sommeil. La technologie repose sur l'association de ressorts ensachés et de mousses à mémoire de forme pour optimiser le soutien.

Technologie de confort et isolation thermique

La structure du matelas intègre une couche de surface en mousse Airgocell. Ce matériau souple assure un accueil moelleux tout en facilitant la circulation de l'air pour évacuer la chaleur et l'humidité.

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En dessous, la mousse MemoryAdapt se déforme pour épouser les contours du corps. Elle soulage efficacement les points de pression en s'adaptant à la position de sommeil de l'utilisateur.

Soutien structural et zones de confort

La mousse SupportBase ajoute de la fermeté avant la couche inférieure de ressorts ensachés. Ces ressorts sont divisés en cinq zones distinctes pour offrir un soutien ciblé aux différentes parties du corps.

Cette combinaison technologique vise à procurer un sommeil plus profond et réparateur. Les utilisateurs bénéficient d'un réveil détendu, sans douleurs musculaires ni raideurs.

Remises étendues à la gamme complète

Au-delà du matelas, Emma propose des réductions sur d'autres articles de literie. Les promotions incluent jusqu'à -45% sur les matelas, -50% sur les oreillers et -40% sur les ensembles de literie.

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Les surmatelas bénéficient également d'une remise importante de jusqu'à -50%. Ces offres couvrent l'ensemble des besoins en sommeil pour les foyers recherchant un investissement durable.