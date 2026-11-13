Promotions Dyson Black Friday : Jusqu'à -62% sur les aspirateurs sans fil

Découvrez les meilleures offres Dyson pour le Black Friday. Aspirateurs V10, V12 et V15 réduits de plus de 300 euros. Profitez de codes promo exclusifs.

La marque britannique Dyson a activé ses promotions majeures pour le Black Friday ce vendredi 13 novembre. Cette opportunité commerciale vise à inciter les consommateurs à renouveler leur matériel d'entretien domestique grâce à des baisses de prix significatives sur une sélection d'aspirateurs balais sans fil.

Offres Black Friday sur les modèles emblématiques

Le site officiel de Dyson propose une remise impressionnante sur le modèle V10 Cyclone. Le prix de cet appareil chute de 549 euros à 349 euros, offrant une économie de 200 euros pour les acheteurs attentifs. Cette réduction s'inscrit dans la stratégie commerciale de la marque pour son événement annuel de promotions.

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Pour ceux qui recherchent la technologie la plus récente, le modèle Dyson V15 Detect Absolute est proposé à 549 euros. Le prix de lancement initial était fixé à 799 euros, ce qui représente une décote de 250 euros. Cet appareil haut de gamme a reçu la validation du label independent Longtime, attestant de sa robustesse et de sa longévité dans le temps.

L'aspirateur Dyson V12 Detect Slim bénéficie également d'une offre de lancement très agressive. Son tarif passe de 719 euros à 419 euros sur la plateforme officielle de la marque. Cette baisse de 300 euros s'accompagne de l'inclusion d'un kit complet pour le nettoyage minutieux, répondant aux besoins des foyers exigeants en matière d'hygiène domestique.

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Innovations technologiques et accessoires intégrés

La série V15 se distingue par son système de filtration HEPA étanche capable de capturer 99,97% des particules microscopiques de taille égale ou inférieure à 0,1 micron. La boîte contient la brosse Digital Motorbar anti-emmêlement et la brosse Optic Fluffy équipée de LED pour révéler la poussière invisible.

Le modèle V12 Detect Slim offre une autonomie pouvant atteindre 60 minutes selon le mode de puissance sélectionné. Il intègre un écran LCD et un capteur piézo qui comptent les particules pour adapter automatiquement la puissance d'aspiration. Le système de filtration retient 99,99% des particules jusqu'à 0,3 micron.

Le nouveau produit de la gamme, la brosse soufflante Dyson Airsmooth en rose céramique, est commercialisé au prix de 249 euros. Dyson propose aussi l'aspirateur robot laveur Spot+Scrub Ai à 799 euros au lieu de 1199 euros. L'aspirateur laveur V12s Detect Slim Submarine est quant à lui disponible à 449 euros contre 719 euros.

Conditions d'achat et codes promotionnels exclusifs

Dyson étend ses promotions jusqu'au 7 décembre. Les clients peuvent utiliser le code promotionnel LEPARISIEN10 pour obtenir une remise maximale de 10% sur leur commande via le site officiel de la marque.

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Une offre additionnelle permet de bénéficier de 5% de réduction supplémentaire dès lors que le montant d'achat atteint 449 euros. Ce code commercial est spécifiquement désigné sous le nom SINGLE-5. Ces dispositions permettent d'optimiser le rapport qualité-prix final pour l'acquéreur.