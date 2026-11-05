Promotions Dyson Black Friday 2026 : Aspirateurs en forte baisse

Profitez de remises jusqu'à 300 euros sur les aspirateurs Dyson lors du Black Friday 2026. Modèles V16, V15 et V12 à prix cassés jusqu'au 7 décembre.

La marque Dyson lance une offensive commerciale majeure pour le Black Friday 2026, proposant des réductions significatives sur sa gamme d'aspirateurs sans fil. Cette opération touche plusieurs modèles phares, permettant aux consommateurs d'accéder à des technologies de nettoyage avancées à des tarifs attractifs. Les offres s'étendent jusqu'au 7 décembre, avec la possibilité d'utiliser un code promo supplémentaire.

Réductions majeures sur les modèles V16 et V15

L'aspirateur laveur Dyson V16 Piston Animal Submarine subit une baisse de prix de 300 euros, passant de 999 euros à 699 euros. Cet appareil polyvalent génère une aspiration puissante de 315 AW et dispose d'une autonomie de 70 minutes. Il est équipé d'un collecteur à compression innovant et d'un système de filtration HEPA capturant 99,99 % des particules de 0,1 micron. La brosse intelligente All Floors Cones Sense et la brosse Submarine 2.0 facilitent le nettoyage des sols et des taches tenaces.

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Parallèlement, l'aspirateur Dyson V15 Detect Absolute bénéficie d'une remise de 250 euros, tombant à 549 euros au lieu de 799 euros. Doté d'un moteur numérique Dyson Hyperdymium tournant à 125 000 tr/min, il offre une puissance de 240 AW. Son design léger de 3,1 kg inclut une batterie clipsable offrant 60 minutes d'autonomie et un collecteur hygiénique de 0,77 L. La brosse Digital Motorbar auto-démêlante et la brosse Fluffy Optic ciblent efficacement les poils d'animaux et les poussières fines.

Offres compétitives sur le modèle V12 et accessoires

L'aspirateur Dyson V12 Detect Slim avec kit de nettoyage minutieux voit son prix chuter de 220 euros, affiché à 499 euros au lieu de 719 euros. Ce modèle compact de 2,2 kg génère 150 AW d'aspiration et intègre un capteur piézo connecté à un écran LCD. Sa batterie assure jusqu'à 60 minutes d'autonomie avec un collecteur de 0,35 L. Le kit complet comprend une mini-brosse motorisée, une rallonge flexible, une brosse anti-rayures et une brosse passe-partout pour un nettoyage précis.

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D'autres modèles restent également sous les feux des projecteurs avec des baisses de prix notables. Le robot laveur Dyson Spot+Scrub Ai descend à 899 euros contre 1199 euros. L'aspirateur laveur Dyson V12s Detect Slim Submarine se négocie à 449 euros au lieu de 719 euros. Enfin, le modèle Dyson V8 Cyclone Fluffy avec kit de nettoyage est proposé à 299 euros, soit 150 euros de moins que son prix habituel de 449 euros. Une nouvelle brosse soufflante Dyson Airsmooth Rose céramique est aussi disponible à 249 euros.

Conditions d'achat et avantages clients garantis

Les achats effectués sur le site officiel de Dyson durant cette période bénéficient de conditions logistiques privilégiées. Les produits sont généralement expédiés gratuitement dans des délais très courts. Chaque commande est couverte par une garantie constructeur de deux ans, assurant la pérennité des investissements réalisés. De plus, les clients disposent d'une politique de retour généreuse leur permettant de renvoyer tout appareil sans frais dans un délai de 60 jours après réception.

Pour faciliter la trésorerie, Dyson permet aux acheteurs de régler leurs commandes en plusieurs échéances selon leurs préférences financières. Une réduction supplémentaire jusqu'à -10 % est accessible via le code LEPARISIEN10 valable jusqu'au 7 décembre. Ces éléments combinés créent un environnement d'achat sécurisé et avantageux pour tous ceux souhaitant équiper leur domicile avec des appareils haute performance.