Promotions Delonghi et Philips sur Amazon : 5 machines à café en forte réduction

Découvrez 5 offres exceptionnelles sur les machines à café Delonghi et Philips chez Amazon. Des modèles allant de 92 à 535 euros avec des fonctionnalités avancées.

Le site e-commerce Amazon propose actuellement des offres de premier ordre pour l'acquisition de nouvelles machines à café. Cette sélection met en avant cinq modèles spécifiques des marques Delonghi et Philips, proposés à des tarifs nettement inférieurs à leurs prix de catalogue habituels. Ces promotions ciblent les amateurs de café souhaitant accéder à des équipements de qualité professionnelle sans engager de dépenses excessives.

Offre Delonghi à 131,46 euros avec fonction vapeur

Le premier modèle Delonghi affiché à 131,46 euros au lieu de 198,99 euros permet de préparer un ou deux cafés simultanément. Cet appareil est conçu pour accepter aussi bien le café moulu que les dosettes standards. Il dispose d'une buse vapeur capable de chauffer du lait rapidement ou de créer des mousses fermes pour les cappuccinos.

Also read Philips Sonicare 4100 : Éliminer 5x plus de plaque dentaire pour un sourire sain

Le design compact de cette machine facilite son intégration dans divers environnements de cuisine. La commande s'effectue via des boutons physiques accessibles, garantissant une utilisation intuitive pour chaque préparation quotidienne.

Delonghi à 303,09 euros pour grains fraîchement moulus

La deuxième machine Delonghi est disponible au prix de 303,09 euros sur la plateforme de vente en ligne. Elle offre la possibilité de sélectionner directement entre deux recettes principales : l'expresso ou le lungo. L'appareil permet également la préparation simultanée d'une ou deux tasses pour répondre aux besoins familiaux.

Advertisement

La technologie de broyage intégrée assure que les grains sont moulus juste avant l'extraction. Cette caractéristique technique préserve l'intensité du goût à chaque tasse. Le panneau de commandes reste simple pour choisir rapidement la recette souhaitée, tandis que la buse vapeur complète les options de préparation lactée.

Module Delonghi tactile à 425,93 euros avec 5 recettes

Le troisième modèle Delonghi est positionné à 425,93 euros au lieu de 457,99 euros. Il se distingue par la disponibilité de cinq recettes différentes incluant le macchiato, le cappuccino, l'expresso, l'eau chaude pour les infusions et le café filtre. Le contrôle s'opère via un panneau tactile et des pictogrammes intuitifs.

Les utilisateurs peuvent personnaliser l'intensité de leur boisson grâce à 13 niveaux de mouture différents. Cette précision permet d'ajuster précisément le profil aromatique selon les préférences individuelles ou les goûts des invités reçus.

Delonghi économique à 92,89 euros avec pression 15 bars

Le quatrième appareil Delonghi est proposé à 92,89 euros au lieu de 138,99 euros. Il possède un repose-tasse amovible adapté aux tasses hautes et mugs volumineux. La buse vapeur est optimisée pour créer des mousses crémeuses pour les lattes.

Advertisement

Un bouton rotatif facilite le contrôle de l'appareil qui atteint une pression de 15 bars pour une extraction optimale. Le réservoir d'eau de 1 litre permet d'enchaîner plusieurs préparations sans interruption fréquente de remplissage.

Philips premium à 535,90 euros avec 20 recettes

Le modèle Philips final est affiché à 535,90 euros au lieu de 719,99 euros. Il offre un choix étendu de 20 recettes différentes, allant du café glacé à l'américain, en passant par le ristretto, le café au lait et le macchiato. Le panneau de commande tactile permet d'ajuster la longueur du café et la densité de la mousse.

Cet équipement de haute technologie propose 12 niveaux de mouture et la possibilité de créer 4 profils personnalisés. Le démarrage rapide de la machine garantit une préparation optimisée pour les usagers pressés ou exigents.