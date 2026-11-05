Promotions Cdiscount le 5 novembre 2026 : Aspirateur VACTechPro à moins de 60 euros

Découvrez les offres Cdiscount du 5 novembre 2026 avec l'aspirateur VACTechPro à 59,99 euros, ainsi que les remises sur iPhone 15, KRUPS et Tineco avant le Black Friday.

Le distributeur en ligne français Cdiscount lance une série de promotions ciblées pour la semaine du 5 novembre 2026, visant à anticiper les achats de la période du Black Friday. L'entreprise met particulièrement en avant son programme de fidélité Cdiscount à Volonté, offrant une livraison express gratuite et des avantages financiers lors des achats, moyennant un abonnement annuel de 29 euros avec une période d'essai gratuite de six jours.

Aspirateur VACTechPro à 59,99 euros chez Cdiscount

L'offre phare de cette journée du jeudi 5 novembre 2026 concerne l'aspirateur balai sans fil VACTechPro, proposé à un prix réduit de 59,99 euros au lieu de 129 euros, représentant une remise de plus de 50 %. Cet appareil sans sac, doté d'un collecteur de poussière d'une capacité de 1,5 litre, affiche une puissance d'aspiration de 35 000 Pa et dispose d'une autonomie variant entre 18 minutes en mode MAX et 35 minutes en mode ECO.

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Ce modèle spécifique se distingue par sa brosse équipée d'un éclairage intégré pour une visibilité optimale, un système de filtration efficace et une transformabilité rapide en aspirateur à main. Les clients bénéficient d'une livraison gratuite en point de retrait, un avantage complété par les services du programme Cdiscount à Volonté qui facilite l'expérience d'achat sur la plateforme numérique.

Autres aspirateurs balais en promotion sur la plateforme

Outre le produit VACTechPro, la plateforme Cdiscount propose également l'aspirateur balai sans fil Proscenic PO11 Ultra pour la somme de 75,99 euros au lieu de 79,99 euros, soit une remise de 5 %. Cet appareil, conçu pour les propriétaires d'animaux, intègre une brosse anti-enchevêtrement, une puissance d'aspiration de 55 000 Pa et un système de filtration à quatre couches capturant 99,99 % des particules.

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Le troisième aspirateur mis en avant est l'Ultenic UU18 Pro, affiché à 110,99 euros au lieu de 119,99 euros, correspondant à une réduction de 7 %. Doté d'une puissance de 80 000 Pa et d'une autonomie pouvant atteindre 80 minutes, il est équipé d'un écran LED intelligent et de trois modes de fonctionnement, avec une livraison gratuite en point de retrait incluse dans l'offre.

Offres exceptionnelles sur smartphones et électroménager avant le Black Friday

En parallèle des aspirateurs, Cdiscount propose des tarifs préférentiels sur divers articles technologiques et ménagers avant le début effectif du Black Friday. L'iPhone 15 reconditionné est ainsi disponible à 389,84 euros au lieu de 409,99 euros, tandis que la tablette Android est proposée à 75,99 euros au lieu de 89,99 euros.

L'électroménager bénéficie également de baisses significatives, notamment avec le lave-linge hublot Continental Edison de 8 kg classé A à 199,99 euros au lieu de 249,99 euros, et la machine à expresso KRUPS avec broyeur intégré à 279,99 euros au lieu de 399,99 euros. La plaque publicitaire précise que ces offres sont à durée limitée et soumises aux stocks disponibles, invitant les consommateurs à consulter les conditions sur le site officiel.