Promotions Bultex Black Friday 2026 : Matelas et Oreillers à Prix Cassés

Profitez du Black Friday 2026 chez Bultex avec jusqu'à 50 % de réduction sur les matelas et oreillers. Découvrir les meilleures offres de literie pour améliorer votre sommeil.

La marque de literie française Bultex lance une vaste campagne promotionnelle pour le Black Friday 2026, offrant des remises exceptionnelles sur l'ensemble de sa gamme. Face aux troubles du sommeil et aux réveils difficiles, l'entreprise met en avant des produits conçus pour optimiser l'alignement de la colonne vertébrale et garantir un confort optimal toute la nuit. Ces offres s'adressent aux consommateurs souhaitant renouveler leurs accessoires de literie à des tarifs imbattables.

Offres phares sur la gamme Universal et Singular

Le magasin en ligne Matelas UNIVERSAL propose une réduction significative de 40 % sur ses matelas de la gamme Universal. Cette offre s'accompagne d'une remise encore plus attractive de 50 % sur la gamme Singular, destinée aux acheteurs recherchant une performance accrue. Ces baisses de prix s'appliquent également aux accessoires complémentaires essentiels à l'hygiène et au confort de la chambre.

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Les consommables tels que les protège-matelas en coton doux bénéficient d'une remise de 30 %, tandis que les têtes de lit de la gamme Thera subissent la même baisse. Ces promotions ciblent directement l'optimisation de l'espace dormeur, en intégrant à la fois le support principal et les éléments décoratifs et fonctionnels. L'objectif est de fournir une solution complète pour une meilleure qualité de repos.

L'oreiller Spécial Cervicales : soutien anatomique en promotion

L'oreiller Spécial Cervicales de Bultex est disponible avec une remise de 30 % durant cette période Black Friday 2026. Le prix initialement fixé à 122 euros est ramené à 85,40 euros, offrant ainsi une opportunité unique d'acquérir un produit de soutien ergonomique. Cette réduction s'applique aux modèles carrés de format 60x60 et aux formats rectangulaires de 40x60.

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Ce produit contient une mousse à mémoire de forme découpée qui assure un soutien ferme et durable tout en favorisant l'aération grâce à son tissu spécifique. Il convient aussi bien aux dormeurs sur le dos qu'à ceux qui préfèrent dormir sur le côté, garantissant ainsi un confort universel. La conception vise spécifiquement à maintenir l'alignement vertébral correct pour réduire les douleurs cervicales.

Le matelas Elemental : confort cocooning à moitié prix

Le matelas Elemental de la marque Bultex figure parmi les meilleures offres du Black Friday 2026 avec une réduction de 50 %. Le prix de référence de 755 euros est divisé par deux, permettant aux clients de l'acquérir à partir de 377,50 euros seulement. Cette offre concerne directement le modèle emblématique de la marque, connu pour son équilibre entre fermeté et douceur.

Ce matelas intègre différents types de mousse destinés à offrir un accueil cocooning tout en assurant un soutien ergonomique adapté à toutes les positions de sommeil. Pour répondre aux exigences d'hygiène, il dispose de traitements antibactériens et anti-acariens intégrés. Ces caractéristiques techniques en font un choix privilégié pour les personnes sensibles aux allergies respiratoires ou cutanées.

Surmatelas Memomax 7 : prolongation de durée de vie

Le surmatelas Memomax 7 bénéficie également d'une remise de 30 % pendant le Black Friday 2026. Prix initial de 362 euros, il est désormais proposé à partir de 253,40 euros. Cet accessoire de 7 cm d'épaisseur est conçu pour s'adapter sur un matelas existant afin d'en améliorer les propriétés confort.

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Rempli de mousse à mémoire de forme, ce surmatelas est labellisé Oeko Tex Standard 100, garantissant l'absence de substances nocives. Aéré et respirant, il permet non seulement d'ajouter un confort supplémentaire mais aussi de protéger le matelas support, augmentant ainsi sa durée de vie globale. Cette solution offre une alternative économique au remplacement complet de la literie pour ceux qui souhaitent simplement améliorer la sensation de moelleux de leur couchage actuel.