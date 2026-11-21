Découvrez les offres Black Friday de LELO avec des réductions allant jusqu'à 120 euros sur des sextoys pour femme performants comme l'Enigma Double Sonic.

La marque suédoise LELO propose actuellement une sélection exclusive de promotions pour le Black Friday, ciblant particulièrement les consommateurs recherchant des produits de bien-être intime de haute qualité. Cette occasion permet d'accéder à des modèles innovants à des prix nettement inférieurs, avec des remises significatives sur plusieurs références phares de la marque. L'enseigne maintient son engagement envers la confidentialité et la discrétion pour ses clients lors de chaque transaction.

Détails Techniques de L'Enigma Double Sonic

L'Enigma Double Sonic de LELO est actuellement proposé à 251,28 euros, offrant une économie substantielle par rapport à son prix initial de 349 euros. Ce dispositif intègre la technologie DeepSonic qui génère des ondes soniques ciblées pour stimuler efficacement le point A, situé anatomiquement au-dessus du point G. L'appareil permet également une stimulation simultanée du clitoris et du point G grâce à sa conception ergonomique facilitant l'insertion. Les utilisateurs peuvent connecter l'appareil à l'application mobile LELO pour débloquer deux modes de plaisir supplémentaires au-delà des fonctions de base.

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Caractéristiques Avancées du Soraya Wave

Le Soraya Wave de LELO est affiché à 194,25 euros, soit une réduction de plus de 64 euros par rapport à son tarif standard de 259 euros. Ce vibromasseur de type rabbit offre une stimulation clitoridienne, un massage du point G et une pulsation de la partie insérable pour créer un effet complet. Confectionné en silicone ultra doux, l'appareil est entièrement étanche, permettant son utilisation sous la douche ou dans l'eau. Il dispose de huit modes de plaisir distincts pour s'adapter aux différentes sensibilités et est disponible en plusieurs coloris au choix.

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Innovation de la Sona 3 Cruise

La Sona 3 Cruise de LELO est proposée à 126,75 euros, contre 169 euros initialement, représentant une économie de plus de 42 euros. Ce stimulateur clitoridien utilise la technologie SenSonic pour offrir une stimulation sans contact direct via des ondes soniques délicates. La fonction Cruise Control ajuste automatiquement l'intensité lors de la pression, assurant une continuité dans le plaisir, tandis que SmoothRise propose seize micro-intensités. L'appareil est étanche et compatible avec l'application mobile LELO pour accéder à deux modes supplémentaires au-delà des douze modes intégrés.

Conditions et Avantages Complementaires

LELO assure des envois discrets avec un packaging neutre pour garantir la confidentialité totale des colis reçus par les clients. Une remise de 15 pour cent sur le prochain achat est offerte aux utilisateurs s'inscrivant à la newsletter de la marque. Les étudiants bénéficient également d'une réduction spécifique de 15 pour cent sur l'ensemble du site internet LELO.