Promotions Black Friday Emma : Jusqu'à 50% de réduction sur les matelas

Profitez des offres Black Friday chez Emma avec jusqu'à 50% de réduction. Découvrez les bons plans sur les matelas, oreillers et literie pour améliorer votre sommeil.

La campagne Black Friday chez Emma propose des réductions allant jusqu'à 50% sur une large gamme de produits destinés à optimiser la qualité du sommeil. Cette opération commerciale vise à aider les consommateurs à renouveler leur literie, qu'il s'agisse de matelas, de matelas surajoutés, de lits, de couettes ou d'oreillers. L'objectif est d'offrir des solutions concrètes pour résoudre les troubles liés à un matelas trop mou ou à des oreillers déformés, permettant ainsi de passer des nuits plus reposantes grâce à un confort personnalisé.

Offres phares et remises sur les matelas Emma

Le matelas Emma Original constitue une entrée de gamme attractive pour ce Black Friday, présentant une épaisseur de 25 cm structurée autour de cinq zones de ressorts, de trois couches de mousses adaptatives et de bords renforcés. Pour cet événement, le prix de ce matelas passe de 619 euros à 371,40 euros, ce qui correspond à une réduction de 40%. Cette offre s'adresse aux utilisateurs recherchant un soutien ciblé et un confort amélioré sans compromis sur la durabilité de l'objet.

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Le matelas Emma Original Pro, version améliorée du modèle précédent, séduit les couples grâce à sa mousse ThermoSync qui régule la température de chaque dormeur. Avec ses 27 cm d'épaisseur, il offre une régulation thermique personnalisée et est actuellement proposé à 510,95 euros au lieu de 929 euros, soit une remise de 45%. Ce produit répond aux besoins de sommeil plus équilibré nécessitant une adaptation fine aux morphologies individuelles.

Pour une expérience plus avancée, le matelas Emma Performance intègre la technologie AirGrip pour une répartition optimale de la pression et une circulation d'air efficace. Vendu 692,30 euros au lieu de 989 euros, il bénéficie d'une réduction de 30%. Ce matelas allie confort personnalisé et innovation technique, visant à garantir un soutien optimal tout au long de la nuit pour les utilisateurs les plus exigeants en matière de bien-être.

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Innovation et confort pour les oreillers et accessoires

L'oreiller Emma Original Adapt Thermorégulant se distingue par sa housse Ultra-Dry évacuant l'humidité et ses trois couches ajustables pour un soutien sur-mesure. Le lot de deux oreillers est proposé à 135,30 euros au lieu de 264 euros, offrant une économie de 45%. Ce produit combine praticité et hygiène, avec une housse lavable, pour ceux qui cherchent à rafraîchir leur sommeil lors des périodes chaudes.

L'oreiller Emma Original Confort Elite, proposé à 164,99 euros au lieu de 329,98 euros (moins 50%), séduit par son aspect moelleux et sa maille alvéolée AirGrip absorbant la pression. Il enveloppe la tête, le cou et les épaules grâce à ses couches ajustables. Cette offre à moitié prix cible les dormeurs souhaitant une sensation de flottement et un confort enveloppant pour un sommeil profond.

La nouveauté Emma Performance Adapt, à mousse à mémoire de forme, est disponible en lot à 238,80 euros au lieu de 398 euros, soit une réduction de 40%. Son design réversible permet de basculer vers une face rafraîchissante lorsque la saison change, tout en offrant un soutien ajustable. Cet accessoire répond aux besoins de confort saisonnier avec une technologie de pointe.

Couettes et couvertures lestées pour un confort hivernal

La couette Emma affiche une réduction de 40%, passant de 95 euros à 57 euros. Composée de microfibres thermorégulatrices, elle empêche la rétention d'humidité et de chaleur, assurant un compromis de confort tout au long de l'année. Disponible en quatre dimensions, elle est idéale pour préparer l'arrivée de l'automne avec un soutien thermique adapté.

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La couverture lestée Emma, essentielle pour réduire le stress et favoriser un sommeil profond, est vendue 100,80 euros au lieu de 168 euros (moins 40%). Disponible en deux poids (7 ou 15 kg) et deux tailles, elle offre un sentiment de sécurité tactile. Cette option répond aux besoins de bien-être mental et physique, particulièrement appréciée en hiver.

Le protège-matelas imperméable d'Emma, vendu 47 euros au lieu de 145 euros avec une remise de 40%, protège l'investissement initial contre les liquides et la saleté. Lavable en machine, il garantit l'hygiène du lit et prévient les mauvaises odeurs. Cet accessoire pratique prolonge la durée de vie du matelas tout en simplifiant l'entretien quotidien de la chambre.

Conditions d'achat et garanties de satisfaction

En commandant un matelas sur Emma, les clients bénéficient de 100 nuits d'essai pour évaluer le confort, avec des livraisons et retours gratuits. Cette politique de satisfaction vise à rassurer l'acheteur sur le choix de sa literie. Il ne reste que quelques heures pour profiter de ces offres avant la fin de la période promotionnelle Black Friday, incitant à une décision rapide pour parfaire son confort nocturne.