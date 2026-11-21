Découvrez les meilleures réductions sur les aspirateurs lavants Dyson ce Black Friday. Jusqu'à 550 euros d'économie sur les modèles v12s et PencilWash.

Le constructeur britannique Dyson a officiellement lancé ses opérations de ventes flash à l'occasion du Black Friday, initialement prévues pour le vendredi 27 novembre. La marque dévoile dès maintenant un catalogue d'offres agressives sur son site officiel, ciblant particulièrement les solutions de nettoyage domestique. Cette anticipation stratégique permet aux consommateurs de sécuriser leurs achats avant l'engouement des dernières heures de la période promotionnelle.

Économies massives sur l'aspirateur v12s Submarine

Le modèle phare Dyson v12s Detect Slim Submarine est proposé à 419 euros, marquant une baisse significative par rapport à son prix catalogue de 719 euros. Cet appareil polyvalent intègre une brosse Submarine qui transforme l'aspirateur balai traditionnel en outil de lavage efficace. Cette fonctionnalité permet de gérer à la fois la dépoussiération et le nettoyage en profondeur des sols durs. L'économie réalisée atteint près de 300 euros, offrant un rapport qualité-prix exceptionnel pour les foyers recherchant un équipement tout-en-un performant.

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Le nettoyeur PencilWash sous les 200 euros

Pour les interventions rapides sur les tâches accidentelles, le nettoyeur de sols Dyson PencilWash est proposé à 199 euros, contre 349 euros habituellement. Cet outil compact et léger est conçu spécifiquement pour l'assèchement immédiat des liquides renversés dans la cuisine ou la salle à manger. Il permet de nettoyer et de sécher les surfaces en quelques secondes, évitant ainsi les traces persistantes et l'humidité résiduelle. Son format compact en fait un accessoire idéal pour les petits espaces ou les compléments d'entretien ponctuels.

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La solution Hygiène Clean+Wash à moitié prix

Le nettoyeur de sols Dyson Clean+Wash Hygiène est disponible à 249 euros, soit exactement la moitié de son prix de 499 euros. Cet appareil 2-en-1 utilise un rouleau en microfibre pour éliminer simultanément les débris solides comme les miettes et les liquides. Il offre une solution intégrée pour ceux qui privilégient la rapidité d'exécution lors du ménage quotidien. La technologie mise en œuvre assure une hygiène optimale des sols sans nécessiter le changement fréquent des accessoires.

Code promo et durée limitée des promotions

Toutes ces offres exceptionnelles sont valables jusqu'au 7 décembre sur la boutique en ligne officielle. Les acheteurs peuvent bénéficier d'une remise supplémentaire de 10% en utilisant le code promotionnel LEPARISIEN10 lors du paiement. Cette période prolongée donne aux consommateurs le temps de comparer les modèles et de choisir l'équipement le plus adapté à leurs besoins spécifiques. Les technologies de soin des cheveux restent également réduites jusqu'à 150 euros, tandis que le traitement de l'air voit ses prix baisser de 200 euros maximum.