Amazon réduit fortement le prix des robots laveurs Ecovacs. Découvrez les offres sur les modèles T90, X12S et T50 avec des remises allant jusqu'à 41 pour cent.

Amazon propose actuellement des réductions significatives sur une sélection d' aspirateurs robots laveurs de la marque Ecovacs. Ces appareils intègrent des fonctionnalités de pointe comme la cartographie intelligente, l'évitement d'obstacles et le lavage à haute température pour un entretien autonome des sols. Les consommateurs peuvent accéder à ces équipements haut de gamme à des tarifs nettement plus accessibles grâce à ces promotions actives.

Offres phares sur les modèles DEEBOT T90 et W2S

Le robot laveur de vitres W2S Omni est proposé à 324,01 euros au lieu de 410 euros, offrant une réduction notable pour l'entretien des surfaces vitrées. Par ailleurs, le mini robot laveur de vitres est disponible à 149 euros au lieu de 299 euros, représentant une remise importante pour ce segment du marché.

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Sur le plan du nettoyage des sols, le DEEBOT T90 Pro Omni passe à 549 euros au lieu de 599 euros. Ce modèle représente une entrée de gamme abordable pour la marque tout en conservant des performances solides pour l'entretien quotidien des habitations et des bureaux.

Performances techniques du DEEBOT T90 MAX PRO OMNI

Cet appareil affiche une puissance d'aspiration de 40 000 Pa pour déloger les saletés incrustées dans les fibres des tapis et moquettes. Il utilise le système OZMO ROLLER 3.0 qui nettoie continuellement son rouleau à l'eau propre tout en récupérant l'eau sale pour éviter de répandre les salissures.

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Le rouleau de 27 cm exerce une pression de 3 800 Pa et effectue 200 rotations par minute pour éliminer les taches tenaces. La technologie ZeroTangle 4.0 limite l'enchevêtrement des cheveux autour de la brosse, optimisant ainsi l'autonomie et l'efficacité du nettoyage sans intervention manuelle.

La station OMNI lave le rouleau à l'eau chaude jusqu'à 100 °C avant de le sécher à 45 °C pour garantir l'hygiène. Avec une hauteur de 9,5 cm, le robot se glisse sous les meubles et franchit des seuils de 2 cm. Il est actuellement proposé à 399 euros au lieu de 519 euros, soit une baisse de prix sensible pour les acheteurs potentiels.

Innovations du DEEBOT X12S OmniCyclone Care Kit

Ce robot embarque la technologie FocusJet qui pulvérise un mélange d'eau et de solution nettoyante directement sur les zones tachées. Avec une puissance d'aspiration de 27 000 Pa, il déloge efficacement les poussières et utilise le rouleau OZMO ROLLER 3.0 qui se soulève de 15 mm automatiquement pour ne pas mouiller les fibres des tapis.

La technologie PowerBoost Plus permet une récupération de 13 pour cent de charge en trois minutes pendant le nettoyage. La station PureCyclone 2.0 assure la collecte automatique des poussières sans sac, tandis que la navigation AIVI 3D 4.0 permet de contourner les obstacles avec précision.

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Sur Amazon, le DEEBOT X12S OmniCyclone Care Kit est proposé à 798,99 euros au lieu de 999 euros. Cette offre réduit considérablement le coût d'acquisition pour un modèle disposant de fonctionnalités avancées de ciblage des tâches et d'autonomie énergétique rapide.

Caractéristiques et prix du DEEBOT T50 OMNI Gen3

Avec une puissance d'aspiration de 25 000 Pa, ce robot traque les poussières jusque dans les recoins grâce au système TruEdge 2.0. Sa brosse latérale extensible et son patin de lavage nettoient au plus près des plinthes, optimisant le rendement dans les espaces restreints.

La technologie de reconnaissance des obstacles AIVI 3D 2.0 permet d'éviter les chaussures et les câbles. Le système ZeroTangle 3.0 limite l'accumulation de cheveux, tandis que la station OMNI lave les patins à 75 °C et les sèche à 45 °C. Le robot compatible Alexa mesure 8,1 cm de haut et possède un indice de réparabilité de 8,6 sur 10.

Il bénéficie d'une remise de 41 pour cent, passant à 234,99 euros au lieu de 399 euros. Cette réduction rend l'accès à cette technologie de navigation intelligente et d'hygiène thermique particulièrement attractif pour les ménages modernes soucieux de la propreté domestique.