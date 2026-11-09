Promotion Vente-unique : Table basse ISENORA en travertin à 74,99 euros

Découvrez la table basse ISENORA en travertin sur Vente-unique. Promue à 74,99 euros, cette pièce ovale allie design et praticité dans votre salon.

Le site spécialisé dans les soldes Vente-unique lance une offre ciblée sur le mobilier d'intérieur, mettant en avant la table basse ISENORA dès ce lundi. Cette promotion place le prix de cet meuble à 74,99 euros, soit une réduction par rapport à son tarif habituel de 79,99 euros. La campagne s'inscrit dans la lignée des tendances actuelles qui privilégient les formes organiques et les matières brutes pour les intérieurs contemporains.

Tendance Décor : Le Retour du Travertin Naturel

La table basse ISENORA se distingue par son imitation travertin, une finition qui apporte une touche minérale et graphique essentielle aux salons modernes. Vente-unique confirme que les angles droits cèdent progressivement la place à des silhouettes plus douces et aux reliefs naturels. Le choix de cette matière s'intègre parfaitement dans les intérieurs qui jouent sur les tons pierres et les matières brutes pour créer une atmosphère apaisante.

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Cette pièce est disponible en deux coloris distincts, à savoir une teinte beige unie ou une version bicolore. L'effet visuel du travertin permet à l'objet de ne pas passer inaperçu tout en restant élégant. La surface résistante à la chaleur, obtenue via une mélaminée de qualité, assure une durabilité adaptée aux usages quotidiens sans compromettre l'esthétique du salon.

Caractéristiques Techniques et Dimensions Exactes

Les dimensions de la table basse Isenora sont précisément fixées à 120 x 40 x 65 cm, offrant une surface généreuse pour poser divers objets. La forme ovale de ce meuble adoucit la circulation dans l'espace de vie, évitant les risques de heurts tout en maximisant l'espace disponible. Cette géométrie permet une utilisation pratique et fluide, répondant aux besoins des foyers qui recherchent à la fois fonctionnalité et design.

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Le montage de cet article est conçu pour être facile et rapide, permettant une installation immédiate après réception. Une fois en place, la table basse Isenora devient un point focal naturel pour le salon. Elle sert de support idéal pour des verres, des livres ou des accessoires de décoration, ajoutant du cachet à l'ensemble de la pièce sans encombrer visuellement l'espace.

Disponibilité Limitée et Contexte de la Promotion

Vente-unique précise que les quantités de la table basse ISENORA sont limitées dans le cadre de cette promotion. Le prix de 74,99 euros est valable pour une durée restreinte, incitant les consommateurs à agir rapidement pour profiter de cette offre. La disponibilité peut varier selon les stocks restants, ce qui rend l'achat d'autant plus stratégique pour les acheteurs souhaitant équiper leur intérieur avec des pièces tendances.

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