Promotion Tediber : Le Pack Lit Confort à -40% dès 505,66 euros

Profitez d'une remise de jusqu'à -40% sur le pack Lit Confort Tediber. Sommier, matelas et oreillers français disponibles dès 505,66 euros avec livraison offerte.

Tediber lance une opération commerciale majeure sur son Pack Lit Confort, offrant une réduction pouvant atteindre 40%. Cet ensemble complet de literie française est désormais accessible à partir de 505,66 euros au lieu de 842,80 euros. Cette offre s'adresse aux consommateurs souhaitant renouveler intégralement leur espace de couchage avec des produits fabriqués en France.

Composition complète du pack promotionnel

Ce kit tout-en-un inclut un sommier à lattes léger et résistant, conçu avec un cadre en acier durable et des lattes semi-rigides. L'utilisateur peut choisir parmi trois modèles de matelas distincts pour répondre à ses besoins spécifiques de soutien. Le choix se porte sur le Matelas Hybride pour un prix attractif, le Matelas Hybride Premium pour un maintien supérieur ou le Matelas Hybride Infinite pour une conception haut de gamme.

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Chaque matelas est équipé de la technologie Air+ thermorégulante pour assurer un confort optimal toute la nuit. Pour compléter l'ensemble, le pack propose jusqu'à deux oreillers Tediber Universels selon le format choisi. Ces oreillers hypoallergéniques sont conçus pour être fermes et gonflants, tout en évacuant rapidement l'humidité. Ils sont disponibles en formats carrés ou rectangulaires pour s'adapter à toutes les préférences de sommeil.

Flexibilité des tailles et conditions d'achat

Le Pack Lit Confort Tediber se décline en huit tailles différentes, allant de 80x200 cm à 160x200 cm. Cette variété permet de couvrir tous les besoins, du petit lit une place au grand lit deux places. Les clients bénéficient systématiquement de la livraison gratuite quelle que soit l'option sélectionnée. Le paiement peut être étalé en plusieurs échéances, indépendamment du coût final du produit.

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Tediber offre également une période d'essai de 100 nuits pour permettre aux acheteurs de tester leur nouveau couchage en toute sérénité. Cette politique vise à rassurer les consommateurs sur la qualité du soutien et du confort offert par les différents modèles de matelas inclus dans la promotion.

Stratégie de prix et alternatives disponibles

En plus du pack principal, Tediber propose d'autres remises immédiates sur ses produits phares. Le Matelas Hybride bénéficie d'une réduction de 35%, tandis que le Matelas Hybride Premium voit son prix diminuer de 40%. Un Pack Essentiel combinant matelas, couette et oreillers est également disponible avec une remise de 40%.

Cette stratégie tarifaire vise à rendre la literie de qualité accessible à un large public. La fabrication française des composants reste un argument central pour justifier la valeur perçue de ces produits. Les clients peuvent ainsi équiper leur chambre avec des accessoires durables et écologiques sans compromettre leur budget.