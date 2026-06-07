Promotion sur le rasoir Philips OneBlade : -20% sur Amazon

Profitez d'une réduction exclusive de plus de 20% sur le rasoir électrique Philips OneBlade. Polyvalent, étanche et conçu pour les zones sensibles, il offre rasage, tonte et taille de précision.

Le rasoir électrique OneBlade de Philips est actuellement en promotion sur Amazon avec une réduction de plus de 20% pour une durée limitée. Ce modèle se distingue par sa technologie OneBlade qui allie rapidité et précision.

L'élément de coupe effectue jusqu'à 100 mouvements par seconde, permettant de couper les poils de toutes longueurs sans effort. Polyvalent, il peut raser, tondre et tailler, ce qui en fait un outil complet pour l'entretien de la barbe et des poils. Conçu pour les zones sensibles comme les aisselles et les parties intimes, le OneBlade est équipé d'une lame SkinProtect avec un système de triple protection : bords arrondis, pont et pointes arrondies.

Cette lame à double sens permet de raser vers le haut ou vers le bas selon les préférences. De plus, son design étanche certifié IPX7 autorise une utilisation sur peau sèche ou humide, avec ou sans mousse. Alimenté par une batterie rechargeable, il offre jusqu'à 30 minutes d'autonomie sur une seule charge. Sa conception robuste et légère le rend idéal pour le voyage.

Ce produit est proposé à un prix avantageux sur Amazon, une occasion à ne pas manquer pour ceux qui recherchent un rasoir performant et abordable. Les avis des utilisateurs soulignent sa douceur et son efficacité, même sur les peaux les plus sensibles





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