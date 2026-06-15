Promotion sur le nettoyeur haute pression Bosch : puissance, polyvalence et excellent rapport qualité-prix sur Cdiscount

Découvrez le nettoyeur haute pression Bosch, noté 4,7/5 par les utilisateurs et doté d'un indice de réparabilité de 8,4/10. En promotion sur Cdiscount, cet appareil puissant (135 bars) et polyvalent, équipé de buses multiples et d'un réservoir à détergent, est idéal pour tous vos travaux d'entretien extérieur. Profitez d'une réduction immédiate et d'une option de paiement en plusieurs fois.

Bosch , une marque reconnue pour la fiabilité et la performance de ses équipements de jardinage et de bricolage, propose ici un nettoyeur haute pression qui se distingue sur le marché.

Avec une note moyenne de 4,7 sur 5 attribuée par les acheteurs, ce modèle bénéficie d'un indice de réparabilité de 8,4 sur 10, des indicateurs rassurants quant à sa durabilité et à la facilité de ses réparations. Ce score de réparabilité est un argument de poids pour les consommateurs soucieux de l'impact environnemental de leurs achats et de la pérennité de leurs appareils.

L'appareil se caractérise par une puissance de 135 bars et un débit qui peut atteindre 410 litres par heure, des spécifications techniques qui autorisent un nettoyage en profondeur des surfaces les plus encrassées. Il est équipé d'un réservoir de détergent de 450 ml pour augmenter l'efficacité du nettoyage, ainsi que d'une buse trois-en-un offrant trois types de jets : un jet plat pour couvrir de vastes surfaces, un jet rotatif pour décoller les saletés tenaces et les débris, et un jet fin pour un travail de précision.

Un support de tuyau intégré et une poignée télescopique facilitent son utilisation et son rangement, tandis que de grandes roues assurent une mobilité aisée sur tous les terrains. Le tuyau flexible de sept mètres permet d'atteindre sans difficulté les zones en hauteur ou difficiles d'accès comme les gouttières. Cet appareil polyvalent est idéal pour nettoyer les allées, terrasses, carrosseries de véhicules, mobiliers de jardin et murs.

Cdiscount le propose actuellement au prix de 140,69 euros au lieu de 166,34 euros, soit une réduction significative qui en fait une opportunité à saisir. La transaction peut être étalée en plusieurs mensualités sans frais à partir de 36 euros par mois. Les internautes, informés de cette promotion, se précipitent pour en commander un exemplaire avant un éventuel retour au tarif normal.

Ce nettoyeur haute pression peut être acheté conjointement avec d'autres équipements de jardin, comme un robot tondeuse, pour un entretien complet du jardin sans effort. Il est important de noter que les prix mentionnés sont indicatifs et peuvent varier, et que certains liens précédemment présents pouvaient être affiliés





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nettoyeur Haute Pression Bosch Cdiscount Promotion Bricolage Jardin Entretien Extérieur Pression 135 Bars Réparabilité Paiement En Plusieurs Fois

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les bons plans smartphones sur Cdiscount avant les soldesLe Redmi Note 15 Pro de Xiaomi est en promotion chez Cdiscount, avec un écran CrystalRes AMOLED de 1,5 k et un processeur MediaTek Dimensity 7400 Ultra.

Read more »

Cdiscount régale la toile en faisant cette méga promo sur ce ventilateur de plafond avec lumièreEt la lumière fut ! C’est en effet une offre lumineuse qui est à découvrir sur Cdiscount avec un ventilateur de plafond Rosnek intégrant un luminaire, et ce, en très forte promotion. De quoi éclairer et rafraîchir vos soirées estivales.

Read more »

Cdiscount frappe fort avec 165 € de remise sur cette piscine hors solUn jardin, une piscine hors sol avec des hublots, et soudain tout change. La Bestway Power Steel Swim Vista transforme n’importe quel après-midi de juin en quelque chose qui ressemble à de vraies vacances

Read more »

Cdiscount écrase la concurrence avec une offre XXL sur ce spa gonflable, la canicule au tapisVous souhaitez transformer votre extérieur en havre de détente ? Ce spa gonflable de la marque Bestway est celui qu’il vous faut ! En plus, avec cette remise de près de 60 euros proposée dès maintenant sur ce site, vous pouvez vous le procurer à un prix défiant toute concurrence. Alors,...

Read more »