Promotion sur l'aspirateur-laveur ROBOROCK Flexi Lite chez Electro Dépôt

Profitez de l'offre exclusive sur l'aspirateur-laveur ROBOROCK Flexi Lite proposé à seulement 289 euros chez Electro Dépôt. Cette offre comprend la livraison en drive en 1 heure et une garantie de deux ans. Découvrez les fonctionnalités intelligentes de cet appareil et simplifiez l'entretien de votre intérieur.

L'aspirateur-laveur ROBOROCK Flexi Lite , doté de fonctionnalités intelligentes telles que le nettoyage adaptatif et l'auto-nettoyage, représente la solution flexible et légère pour éliminer les saletés humides et sèches.

Idéal pour le parquet, le carrelage ou le béton, il vous offre une liberté de mouvement optimale grâce à sa conception sans fil. Cette offre exclusive à durée limitée sur l'aspirateur-laveur ROBOROCK Flexi Lite, proposé à 289 euros, est disponible dès maintenant sur Electro-Dépôt. C'est l'opportunité idéale pour vous équiper d'un appareil conçu pour faciliter l'entretien de votre intérieur en toute simplicité.L'aspirateur-laveur ROBOROCK Flexi Lite intègre un moteur puissant de 150 W assurant une aspiration de 17000 Pa, efficace contre les poussières et les débris en une seule passe. Son système de lavage adaptatif DirTect optimise le nettoyage en maintenant une distribution homogène de l'eau sur les surfaces. Grâce à sa batterie longue durée, il fonctionne en continu pendant 40 minutes. Son double réservoir amovible d'eau de 0,62 L d'eau propre et 0,4 L d'eau usée facilite le remplissage et l'entretien, garantissant une utilisation pratique au quotidien. L'aspirateur-laveur ROBOROCK Flexi Lite dispose de la technologie FlatReach permettant à la tête pivotante d'atteindre facilement les espaces difficiles d'accès. Son design ergonomique et son poids maîtrisé assurent une maniabilité confortable. Équipé d'un écran LED accessible du bout des doigts et d'alertes vocales intelligentes pour une utilisation facile et sans effort. L'aspirateur-laveur ROBOROCK combine technologie avancée et confort d'utilisation pour un nettoyage efficace et sans effort. Cliquez ici pour profiter de l’offre d’Electro Dépôt sur l’aspirateur-laveur ROBOROCK. Ce contenu a été réalisé par un expert de l’équipe shopping de BFMTV. L'équipe shopping est indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article





