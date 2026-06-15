Promotion sur Amazon : le lot de 14 stylos Legami à encre gel effaçable à moins de 27 euros

Amazon propose actuellement une réduction de 11 % sur un lot de 14 stylos Legami à encre gel effaçable thermosensible. Idéaux pour la prise de notes, les dessins ou les schémas, ces stylos se distinguent par leurs capuchons ornés d'animaux totems originaux. Leur encre peut être effacée par friction et réapparaît au froid, offrant une grande flexibilité. Disponibles en plusieurs couleurs, ils sont affichés à un prix inférieur à 27 euros.

Les passionnés de la marque Legami , qu'ils soient petits ou grands, peuvent se réjouir : un lot de 14 stylos à encre gel effaçable est actuellement en promotion sur Amazon.

Cette offre constitue une belle opportunité de libérer son imagination sur le papier. Amazon propose en effet une réduction de 11 % sur ce pack de 14 stylos Legami, permettant aux novices de découvrir la marque et aux collectionneurs d'agrandir leur assortiment. Ces stylos ne se limitent pas à une écriture fine, idéale pour la prise de notes, les schémas, les dessins d'illustration ou les graphiques ; ils affirment également leur personnalité grâce à l'originalité de leurs animaux totems.

Positionnés sur les capuchons de chaque modèle, ces petits motifs invitent au rêve et à la création. On retrouve ainsi une licorne qui encourage à croire en la magie, un panda avec son bambou qui semble réclamer un câlin, ou encore une abeille qui incite à se démarquer. Faites le plein de bonne humeur et de stylos performants avec ce lot de 14 stylos Legami, affiché à moins de 27 euros.

Cette acquisition vous permet d'anticiper tous vos besoins en fournitures de bureau. L'encre de ces stylos peut être effacée par friction à l'aide de la pointe opposée à celle qui sert à écrire, offrant la possibilité de corriger erreurs et ajustements. L'encre étant thermosensible, il est cependant possible de faire réapparaître les écritures effacées en plaçant le papier au froid quelques instants.

Ce pack de 14 stylos propose une variété de couleurs d'encre gel : noir, bleu, rose, turquoise, orange, vert et rouge, permettant de varier et de détailler vos productions. Cliquez ici pour découvrir l'offre Amazon sur le lot de 14 stylos Legami à encre gel effaçable thermosensible. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.

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