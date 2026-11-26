Profitez d'une réduction de 120€ sur l'aspirateur balai Shark PowerDetect Pet Pro Clean & Empty. Autonomie de 60 min et vidange automatique. Offre valable fin novembre.

Dans le cadre des promotions en cours sur le site officiel de la marque Shark à la fin du mois de novembre, le modèle Shark PowerDetect Pet Pro Clean & Empty bénéficie d'une remise substantielle. Ce nettoyeur sans fil est actuellement proposé à 279,99 euros, marquant une baisse de prix par rapport à son tarif habituel de 399,99 euros. Cette offre constitue une opportunité notable pour les consommateurs recherchant un appareil performant sans compromettre leur budget.

L'innovation majeure de ce produit réside dans sa station multifonctionnelle qui combine recharge et gestion des déchets. Contrairement aux modèles standards nécessitant une intervention manuelle fréquente, ce socle intègre un bac de collecte dédié. Lorsque l'appareil est posé sur la station, il procède à une vidange automatique de sa poussière, garantissant ainsi une autonomie d'utilisation d'environ 45 jours avant de devoir vider le réservoir principal de la base.

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Technologie PowerDetect et optimisation énergétique

L'appareil embarque la technologie PowerDetect qui permet une analyse intelligente du sol lors de l'aspiration. Le système détecte en temps réel le type de revêtement, le niveau de saleté, la direction du mouvement et la proximité des bords de pièce. Cette détection fine permet à l'aspirateur d'adapter dynamiquement sa puissance, optimisant ainsi l'efficacité du nettoyage tout en préservant l'énergie de la batterie.

Grâce à cette gestion intelligente de l'énergie, l'autonomie maximale de l'aspirateur balai sans fil Shark PowerDetect Pet Pro Clean & Empty atteint 60 minutes. Cette durée d'utilisation continue est suffisante pour couvrir les besoins d'entretien régulier de la plupart des foyers modernes, offrant un compromis entre performance et praticité au quotidien pour les utilisateurs de la marque Shark.

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Design moderne et éclairage de visibilité

Le design de l'aspirateur intègre également un système d'éclairage spécifique conçu pour révéler la poussière microscopique souvent invisible à l'œil nu. Cette fonctionnalité garantit que les zones difficiles d'accès ou les coins sombres ne sont pas négligés lors du ménage. L'éclairage agit comme un guide visuel pour l'utilisateur, assurant une propreté plus approfondie et satisfaisante dans chaque pièce de la maison.

Autres offres significatives de la marque

Parallèlement à la promotion sur l'aspirateur, la marque Shark propose plusieurs autres articles à prix réduits sur sa plateforme officielle. Le Multi-Styler et le Sèche-Cheveux FlexStyle sont disponibles à 149,99 euros, contre 199,99 euros initialement. Le masque LED CryoGlow pour le contour des yeux est quant à lui proposé à 229,99 euros au lieu de 349,99 euros, offrant une réduction notable pour les soins de beauté.

Les amateurs de nettoyage de tissus peuvent également s'intéresser à la StainStriker, une shampouineuse nettoyeur détacheur affichée à 149,99 euros au lieu de 229,99 euros. De même, l'appareil de soin du visage hydrofacial à domicile est proposé à 279,99 euros contre 349,99 euros. Ces promotions s'appliquent également à l'aspirateur Shark PowerDetect Speed, vendu 279,99 euros au lieu de 399,99 euros, élargissant les choix disponibles pour les consommateurs.