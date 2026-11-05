Promotion Notino : La brosse Oral B iO2 à 57,20 euros avec code SALE

Découvrez la promotion Notino sur la brosse à dent électrique Oral B iO2. Profitez de -20% avec le code SALE pour seulement 57,20 euros au lieu de 71,50 euros.

La brosse à dent électrique Oral B iO2, reconnue pour son design ultra moderne et son efficacité supérieure, est actuellement l'objet d'une offre promotionnelle majeure sur la plateforme de vente Notino. Ce modèle emblématique de la marque, réputé pour sa technologie de nettoyage avancée, est proposé à un tarif réduit grâce à l'application d'un code promo spécifique. Cette initiative permet aux consommateurs de bénéficier d'une remise significative sur un produit de santé bucco-dentaire haut de gamme, renforçant l'attractivité de l'achat pour les mois à venir.

Détails Techniques et Prix Promotionnel

Le prix de référence initial de la brosse à dent électrique Oral B iO2 s'élève à 71,50 euros chez le distributeur Notino. Cependant, l'utilisation du code promotionnel intitulé " SALE " permet d'obtenir une réduction immédiate de 20% sur le montant total de la commande. Cette remise fait baisser le prix final du produit à 57,20 euros, rendant cette technologie accessible à un public plus large. Cette opération commerciale vise à valoriser la performance de nettoyage exceptionnelle offerte par ce modèle spécifique durant la période de novembre 2026.

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Technologie iO et Nettoyage Précis

Le succès grandissant de la brosse à dent électrique Oral B iO2 ne repose pas uniquement sur son esthétique soignée, mais principalement sur sa capacité à nettoyer les dents avec une efficacité bien supérieure à celle des brosses manuelles traditionnelles, et ce, sans effort physique excessif de la part de l'utilisateur. Le secret de cette performance réside dans la technologie iO exclusive, qui utilise des milliers de microvibrations délicates pour agir sur la surface dentaire. Associée à la tête de brossage de forme ronde spécifique à la marque Oral B, cette innovation permet d'éliminer la plaque dentaire et les impuretés avec une précision chirurgicale, assurant ainsi une hygiène bucco-dentaire optimale.

Protection des Gencives et Capteur Intelligent

Outre la puissance de nettoyage, ce modèle intègre un capteur intelligent de pression conçu pour préserver la santé des gencives. Ce dispositif de sécurité détecte immédiatement toute pression excessive exercée par l'utilisateur sur la dentition et signale le problème par l'allumation d'un voyant rouge. Cette fonctionnalité est cruciale pour éviter les irritations gingivales et les dommages potentiels causés par un brossage trop vigoureux. Elle offre ainsi une expérience d'hygiène personnalisée et sécurisée, adaptée aux sensibilités variables de chaque individu.

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Fonctionnalités Avancées et Autonomie

La brosse à dent électrique Oral B iO2 dispose de trois niveaux d'intensité ajustables pour répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Elle est également équipée d'une minuterie intelligente de deux minutes, qui indique la durée recommandée pour un cycle de brossage complet. Une vibration distincte se déclenche toutes les 30 secondes pour inviter l'utilisateur à changer de quadrant buccal, garantissant ainsi un nettoyage équivalent sur l'ensemble de la bouche. Le produit est livré avec une tête de brossage et un chargeur, et bénéficie d'une excellente autonomie ainsi que d'un fonctionnement silencieux.

Remplacement et Maintenance du Produit

Pour maintenir l'efficacité de la brosse à dent électrique Oral B, le remplacement régulier de la tête de brossage est essentiel. Lorsque la tête initiale est trop usée ou abîmée, il est possible de racheter facilement des têtes de rechange adaptées dans le commerce courant. Cette modularité permet de prolonger la durée de vie de l'appareil principal tout en assurant un hygiène constante. L'offre actuelle chez Notino constitue donc une opportunité idéale pour acquérir un dispositif performant et durable, soutenu par un écosystème de consommables largement disponible.