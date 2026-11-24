Profitez d'une réduction sur le Champagne Nicolas Feuillatte Grande Réserve Brut chez Cdiscount. Cette cuvée primée, riche en arômes, est désormais proposée à 23,44 euros au lieu de 28 euros pour les consommateurs exigeants.

La maison Nicolas Feuillatte propose actuellement une offre commerciale attractive sur son produit phare, le champagne Grande Réserve Brut, via la plateforme de vente en ligne Cdiscount. Cette cuvée emblématique, reconnue pour son équilibre entre intensité aromatique et légèreté, voit son prix passer de 28 euros à 23,44 euros pour une bouteille de 75 cl. Cette réduction s'inscrit dans le cadre d'une promotion à durée limitée, valable tant que les stocks le permettent, et vise à rendre plus accessible une référence de qualité supérieure pour les amateurs de vins effervescents.

Composition et profil gustatif de la cuvée

Le champagne Nicolas Feuillatte Grande Réserve Brut se distingue par une assemblage précis et maîtrisé, reposant sur 40 % de Pinot Noir, 40 % de Pinot Meunier et 20 % de Chardonnay. Cette répartition minutieuse confère au vin une structure ronde due au Pinot Noir, une souplesse fruitée apportée par le Pinot Meunier, et une finesse avec une belle longueur garantie par le Chardonnay. Le vieillissement en cave, qui s'étend sur une période de 4 à 6 ans, permet d'obtenir une harmonie remarquable et une intensité aromatique qui caractérisent cette cuvée prestigieuse.

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Au nez, cette bouteille libère des notes distinctives de pomme, de figue fraîche et de brioche à l'ancienne, créant une ouverture olfactive complexe et séduisante. En bouche, l'expérience est marquée par une onctuosité gourmande, agrémentée de touches de fruits jaunes, de mirabelle, de compote de pomme et d'abricot sec. La finale se veut tonique et fraîche, offrant une structure alcoolique de 12 % Vol., classique pour cette catégorie de vin effervescent, qui reste légère malgré la richesse des arômes.

Récompenses et reconnaissance de la qualité

La qualité de cette cuvée est officiellement reconnue par plusieurs distinctions majeures, dont 3 étoiles attribuées par le Guide Hachette et une médaille d'argent remportée au Challenge international du vin. Ces prix témoignent du savoir-faire de la maison Nicolas Feuillatte, fondée en 1976, et valident le choix des cépages et du temps de vieillissement. Ces récompenses s'ajoutent au savoir-faire traditionnel transmis depuis la création de la maison, assurant une constance qualitative appréciée par les experts et les consommateurs fidèles.

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Ces accolades officielles soulignent l'excellence technique et gustative du champagne, renforçant son positionnement sur le marché des grands crus de la Marne. Pour les acheteurs potentiels, ces distinctions servent de garantie supplémentaire concernant la qualité intrinsèque du produit, justifiant l'intérêt porté à cette offre promotionnelle. La maison met ainsi en avant son expertise pour offrir une expérience œnologique complète et authentique, reflétant l'identité de la champagne.

Accords mets-vins et conditions de service

Pour profiter au maximum des arômes de ce champagne, il est recommandé de le servir entre 8 et 12 °C, une température qui préserve la fraîcheur et la vivacité des effervescences. Ce champagne peut être associé à une variété de plats, notamment une chiffonnade de jambon de Bayonne accompagnée de comté affiné 24 mois, mettant en valeur la rondeur du vin. Il se marie également harmonieusement avec des crevettes à la coriandre et à la citronnelle, ou encore avec des pancakes aux pommes, démontrant sa polyvalence en table.

Ces suggestions d'accords mets-vins illustrent la capacité du Nicolas Feuillatte Grande Réserve Brut à s'adapter à différentes saveurs, allant des fromages affinés aux plats épicés ou aux desserts aux fruits. Cette flexibilité culinaire en fait un choix idéal pour des occasions variées, qu'il s'agisse d'un apéritif élégant ou d'un accompagnement pour un repas plus conséquent. L'offre de Cdiscount permet ainsi d'explorer cette polyvalence à un tarif avantageux, encourageant les amateurs à découvrir ses multiples facettes.

Disponibilité logistique et offre globale

Chez Cdiscount, la logistique est optimisée pour offrir un service rapide, avec des options de retrait en point relais ou de livraison à domicile dès le lendemain. La fiche produit mentionne une garantie de 2 ans, ajoutant une couche de sécurité pour l'acheteur concernant l'intégrité de la livraison. Cette offre s'inscrit dans un ensemble plus large de promotions sur les champagnes, incluant d'autres références comme le Charles Benoit & Fils Brut à 17,99 euros, le Tsarine Brut à 29,99 euros, le Canard-Duchêne Brut à 20,99 euros, le R de Ruinart Brut à 49,90 euros et le Demoiselle EO Brut à 22,99 euros.

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Ces multiples offres permettent aux consommateurs de comparer et de choisir parmi une sélection diversifiée de champagnes de qualité, répondant à différents budgets et préférences gustatives. L'accès à ces promotions s'effectue directement via le site de Cdiscount, avec des conditions détaillées visibles sur la plateforme pour toute information complémentaire. L'abus d'alcool étant dangereux pour la santé, il est rappelé que cette consommation doit se faire avec modération, respectant ainsi les recommandations sanitaires tout en profitant du plaisir œnologique.