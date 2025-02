Promotion 'Mirage' Présentée Au Drapeau à Orange

La cérémonie de présentation au drapeau de la promotion 'Mirage' s'est déroulée vendredi dernier à Orange, en présence des familles, des autorités locales et de représentants de l'armée de l'Air et de l'Espace.

Vendredi dernier, au quartier Geille, le colonel Hugues Fouquet, commandant la base aérienne 115 d'Orange, a présidé la cérémonie de présentation au drapeau de la promotion 'Mirage'. Cette cérémonie, riche en émotion, a réuni les familles des jeunes soldats, les maires des communes où est implantée la base, ainsi que Marie-France Lorho, députée de la circonscription.

Les troupes, fraîchement formées, ont été passées en revue par le lieutenant-colonel David, commandant le Centre de préparation opérationnelle du combattant de l'armée de l'Air et de l'Espace, puis par le colonel Hugues Fouquet. \Dans un discours poignant, le colonel Fouquet a souligné les efforts physiques et moraux déployés par les jeunes durant leur formation militaire initiale. Il a rappelé que ce drapeau, celui de la 1re escadre de chasse, symbole fier de l'armée de l'Air et de l'Espace, représente les valeurs fondamentales qui doivent guider leur état d'esprit, leurs actions et leur comportement. La cérémonie a été marquée par la remise de la médaille militaire au major Christophe, de l'escadron de soutien technique aéronautique 'Baronnies', et de la médaille de la protection militaire du territoire au capitaine Teva, de l'escadron d'hélicoptères 'Alpilles'. \Traditionnellement, la cérémonie de présentation au drapeau s'achève par un défilé des troupes, symbole de leur unité et de leur engagement envers l'armée de l'Air et de l'Espace.





