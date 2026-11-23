LiberNovo offre -520 euros sur sa chaise Maxis. Conçue pour les grands gabarits jusqu'à 181 kg, cette offre exceptionnelle réduit le prix à 879 euros pour un confort dorsal optimal.

Le modèle LibNovo Maxis bénéficie actuellement d'une baisse de prix significative qui attire l'attention des utilisateurs à la recherche de confort spatial. Ce fauteuil de bureau ergonomique spécialise dans l'adaptation aux postures de grande taille, proposant une solution technique pour les personnes qui ressentent de l'encombrement dans les sièges standards. La réduction actuelle porte sur 520 euros, faisant passer le tarif initial de 1 399 euros à 879 euros. Cette opportunité financière s'accompagne de garanties commerciales attractives incluant la livraison gratuite et une période d'essai de 30 jours.

Caractéristiques techniques grand format

La structure principale repose sur une assise profondément conçue avec une largeur de 52 cm, offrant un espace de jambes considérablement accru pour les utilisateurs grands et costauds. Le dossier élargi et la charpente renforcée sont dimensionnés pour supporter un poids maximal de 181 kg, garantissant ainsi une stabilité durable même pour les morphologies plus imposantes. Cette capacité de charge élevée distingue le modèle LibNovo Maxis de nombreux concurrents du marché de l'ameublement de bureau standard. L'architecture globale du siège vise à éliminer les points de pression habituels lors de longues sessions de travail assis.

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Systèmes de soutien dynamique et réglages

Le dossier utilise la technologie Bionic FlexFit pour suivre précisément les courbures et les mouvements naturels de la colonne vertébrale lors des changements de posture. Au niveau de la nuque, une mousse à mémoire de forme spécifique apporte un soutien supplémentaire ciblé, réduisant les tensions musculaires dans la zone cervicale. Les accoudoirs 4D disposent de multiples axes d'ajustement en hauteur, en largeur et en profondeur, permettant une configuration personnalisée selon l'anatomie de l'utilisateur. Un mécanisme d'inclinaison à cinq positions permet d'ajuster l'angle du dossier jusqu'à 160 degrés pour varier les positions pendant la journée.

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Fonctionnalités de bien-être et promotions ciblées

La fonction OmniStretch ajoute un étirement dorsal motorisé qui accompagne automatiquement les moments de détente, facilitant la décompression des disques intervertébraux. Le système de soutien dynamique intégré surveille en continu les mouvements du corps pour adapter le soutien en temps réel. En plus de la remise immédiate de 520 euros, une réduction supplémentaire de 5 % est proposée aux étudiants, aux jeunes actifs, aux seniors et aux travailleurs clés du secteur. Ces conditions s'adressent particulièrement aux professionnels cherchant à optimiser leur santé posturale sans investir dans un équipement sur mesure.