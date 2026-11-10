Promotion Intersport : veste Columbia Cascade Ridge III à 88,99 euros

Profitez de 88,99 euros sur la veste imperméable Columbia Cascade Ridge III chez Intersport. Livraison rapide et protection optimale contre la pluie cet automne.

La marque Columbia propose actuellement une offre commerciale attractive pour sa veste imperméable Cascade Ridge III sur la plateforme de vente en ligne Intersport. Ce modèle spécifique, destiné aux hommes, est actuellement disponible au tarif réduit de 88,99 euros, offrant ainsi une économie immédiate par rapport à son prix de liste initial de 109,99 euros. Cette réduction s'applique exclusivement à l'achat effectué via le site d' Intersport, qui met à disposition ses clients des solutions logistiques variées incluant la livraison domicile, le retrait en point relais et le click & collect en magasin. La veste Cascade Ridge III se présente sous la forme d'un softshell intégralement noir, conçu pour fournir une protection robuste face aux intempéries automnales tout en conservant une esthétique sobre et fonctionnelle.

Construction et caractéristiques techniques

L'assemblage textile de cette veste Cascade Ridge III repose sur une double composition polyester pour garantir durabilité et confort. La couche extérieure est constituée d'un tissu softshell composé à 100 % de polyester, une matière réputée pour sa résistance aux éléments tout en restant respirante. À l'intérieur, le garment est doublé d'un tricot en polyester 100 %, offrant une sensation douce contre la peau et une isolation thermique adaptée aux baisses de température. Cette construction technique assure que le vêtement accompagne les utilisateurs pendant de longues heures d'exposition extérieure sans perdre ses propriétés déperlantes essentielles pour se prémunir de l'humidité.

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La conception ergonomique intègre plusieurs mécanismes de réglage pour optimiser l'étanchéité et l'ajustement au corps. Le bas de la veste est équipé d'un cordon de serrage permettant de moduler l'ouverture et d'empêcher l'entrée de l'air froid. Les poignets disposent également de systèmes de fixation ajustables pour sceller les bras contre la pluie. Un col haut montant complète cette protection périmique en couvrant la zone cervicale, offrant ainsi une barrière supplémentaire contre le vent. Ces détails techniques illustrent la rigueur de conception habituelle de Columbia pour ses vêtements outdoor.

Accessibilité et fonctionnalités pratiques

L'ergonomie de la Cascade Ridge III est renforcée par la présence d'un espace de rangement stratégique et d'une capuche multifonctionnelle. Une poche poitrine permet de stocker en toute sécurité les effets personnels essentiels, tandis qu'une poche chauffer-main offre un espace dédié pour réchauffer les mains par temps froid. La capuche de type tempête est particulièrement notable par sa capacité à être réglée pour s'adapter à la morphologie de la tête, et surtout par sa modularité puisque elle est amovible. Cette caractéristique permet d'adapter rapidement le vêtement à l'intensité des précipitations ou aux préférences stylistiques de l'utilisateur, passant d'une protection totale à une allure plus légère.

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La disponibilité de ce produit chez Intersport s'accompagne d'une flexibilité logistique pensée pour le consommateur moderne. Les clients ont le choix entre plusieurs modes de réception de leur commande, répondant à des besoins logistiques variés. Le service de livraison à domicile assure un confort maximal, tandis que le retrait en point relais offre une sécurité supplémentaire. Le click & collect en magasin permet de récupérer le vêtement immédiatement dans le commerce situé au plus près du lieu de résidence. Cette polyvalence logistique complète l'attrait de la réduction tarifaire affichée à 88,99 euros.

Impact budgetaire pour le consommateur

L'offre promotionnelle actuelle génère une économie directe de 21 euros pour l'acquéreur de la veste Cascade Ridge III. En passant de 109,99 euros à 88,99 euros, l'achat de cet équipement technique devient plus accessible sans compromettre la qualité des matériaux. Cette stratégie commerciale d'Intersport cible spécifiquement les consommateurs à la recherche d'une protection hivernale ou automnale fiable pour leurs sorties en plein air. Le produit se positionne comme une solution pragmatique pour se protéger de la pluie tout en intégrant des marques reconnues pour leur expertise vestimentaire outdoor. L'offre est exclusivement réservée aux achats effectués sur la plateforme numérique d'Intersport.