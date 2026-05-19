Promotion hâte : Kit de surveillance pour animaux domestiques Arlo au prix réduit

Ce kit de surveillance pour animaux domestiques est particulièrement pratique pour surveiller votre chien lorsque vous ne le gardez pas chez vous et vous élimine la majeure partie de l'anxiété liée à la séparation.

Ce kit de surveillance pour animaux domestiques Arlo est en promotion cette semaine, maintenant disponible pour 179 euros au lieu de 209,99 euros. Avantages: - Deux caméras d'intérieur pivottables parfaite pour surveiller votre chien.

- Une caméra extérieure en noir et blanc conçue pour contrôler les entrées et sorties de votre chat. - L'ensemble propose de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, y compris l'IA pour apprendre à reconnaître les animaux et envoyer des alertes personnalisées. Achetez votre kit de surveillance pour animaux domestiques Arlo dès maintenant en vous abonnant à l'un de nos liens suivis et en profitant de ce prix réduit. Certains liens sont suivis et peuvent donner lieu à une commission pour Le Parisien. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer





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