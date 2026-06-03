Promotion exclusive sur l'eau de parfum Libre Yves Saint Laurent chez Sephora : -30% et un écrin offert

Découvrez l'offre exceptionnelle sur l'eau de parfum Libre par Yves Saint Laurent sur Sephora. Jusqu'au 23 juillet 2026, profitez de 30% de remise réservée aux membres du programme de fidélité, ainsi qu'un écrin beauté offert dès 149 euros d'achat. Gravure gratuite sur le flacon de 50 ml. Une fragrance iconique aux notes de lavande, fleur d'oranger et vanille.

Yves Saint Laurent rend hommage aux femmes audacieuses avec son emblématique eau de parfum Libre , une fragrance désormais au cœur d'une offre exceptionnelle sur le site de Sephora .

Cette promotion, réservée aux membres du programme de fidélité de l'enseigne, est valable jusqu'au 23 juillet 2026. Pour en profiter, il suffit de s'inscrire gratuitement en ligne et de bénéficier immédiatement de 30% de remise sur le flacon d'eau de parfum Libre ainsi que sur une sélection d'autres articles éligibles.

De plus, dès 149 euros d'achat dans l'univers Yves Saint Laurent, un écrin beauté offert vient compléter votre commande. La livraison est sans frais ou le retrait en magasin est gratuit. Une attention supplémentaire est proposée : la gravure gratuite de votre flacon de 50 ml, disponible à 87,50 euros au lieu de 125 euros. Cette réduction significative permet d'acquérir un parfum de luxe à un prix plus accessible, tout en profitant des avantages exclusifs du programme de fidélité.

Les membres peuvent également cumuler des points et accéder à d'autres offres personnalisées. Sephora met en avant cette opération pour fidéliser sa clientèle et offrir une expérience d'achat premium. Le flacon de Libre est un objet d'art en lui-même. Son design élégant, avec un logo incrusté et des chaînes dorées, est surmonté d'un capot noir laqué.

Il contient une fragrance intemporelle créée par les Maîtres Parfumeurs Anne Flipo et Carlos Benaïm. La composition olfactive s'articule autour de la lavande diva, récoltée à la main en Provence, et de la fleur d'oranger du Maroc. Les notes de tête mêlent l'essence de néroli et de mandarine, offrant une entrée fraîche et pétillante. Le cœur de la fragrance associe la fleur d'oranger, la lavande et l'absolu de jasmin sambac, créant un bouquet floral riche et envoûtant.

En fond, l'extrait de vanille de Madagascar, l'essence de cèdre, l'accord d'ambre gris et les muscs apportent une profondeur sensuelle et persistante. Cette combinaison unique fait de Libre un parfum à la fois moderne et classique, porté par des femmes du monde entier. L'univers Yves Saint Laurent incarne la sophistication et la rébellion. La maison de couture, fondée en 1961, a toujours célébré la liberté et l'émancipation féminine.

Libre s'inscrit dans cette tradition en rendant hommage aux femmes qui osent être elles-mêmes. La campagne publicitaire met en scène des icônes comme Dua Lipa, qui incarne cette audace. En offrant cette promotion, Sephora et Yves Saint Laurent souhaitent rendre ce symbole accessible à un plus large public. Les clients peuvent également découvrir d'autres produits de la marque, comme les soins ou les accessoires, pour compléter leur expérience.

Cette opération commerciale est une opportunité pour les amateurs de parfumerie de s'offrir un produit d'exception à prix réduit. Les stocks sont limités, il est conseillé de commander rapidement. Notez que certains liens peuvent être trackés et générer une commission pour Le Parisien, et les prix sont mentionnés à titre indicatif





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