Avant les soldes, Cdiscount brade la tondeuse thermique poussée MP132-40 de la marque Scheppach. Découvrez cette offre à prix réduit, ses caractéristiques techniques et pourquoi il s'agit d'une opportunité à saisir pour entretenir votre jardin à moindre coût.

Cdiscount propose une promotion exceptionnelle sur la tondeuse thermique poussée MP132-40 de Scheppach avant même le début des soldes d'été. Cette offre, qui représente une réduction de 8%, permet d'acquérir cet équipement de jardinage à un prix inférieur à celui pratiqué par d'autres enseignes en ligne, et constitue le tarif le plus bas constaté sur le mois écoulé.

La tondeuse, équipée d'un moteur 4 temps de 131 cm³, est adaptée à des surfaces allant jusqu'à 600 m². Son bac de récupération de 35 litres en textile se vide aisément, et la largeur de coupe de 40 cm, combinée à trois positions de hauteur de coupe réglables entre 30 mm et 66 mm, offre une grande polyvalence. Ce bonArgumentException La redaction du texte original comporte des répétitions et des fragments promotionnels qui ont été synthétisés.

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