Promotion exceptionnelle sur la barre de son Samsung Q-Series HW-Q990H chez Darty

Darty réduit de 500 euros la barre de son Samsung Q-Series HW-Q990H, la portant à 990 euros avec une offre de remboursement supplémentaire. Ce modèle haut de gamme, sorti en avril 2026, offre une expérience immersive Dolby Atmos avec 23 haut-parleurs, un caisson de basse et deux enceintes. Il inclut des fonctions avancées comme Sound Elevation, Auto Volume et Q-Symphony, et est idéal pour le cinéma et le jeu vidéo grâce à ses ports HDMI 2.1.

Darty propose une réduction de 500 euros sur la barre de son Samsung Q-Series HW-Q990H , ce qui porte son prix à seulement 990 euros avec une offre de remboursement supplémentaire de 200 euros.

Lancée en avril 2026 à un prix initial de 1 490 euros, cette barre de son est un modèle haut de gamme qui inclut un caisson de basse et deux enceintes satellites, offrant une expérience audio immersive grâce à la compatibilité Dolby Atmos et à une configuration de 23 haut-parleurs. La fonction Sound Elevation améliore le rendu sonore en donnant l'impression que le son provient directement de l'écran, tandis que la fonction Auto Volume ajuste automatiquement le niveau sonore, notamment pour éviter les surprises publicitaires pendant les films.

Idéale pour le cinéma à domicile, elle synchronise parfaitement le son et l'image grâce à Q-Symphony, et elle est également adaptée au jeu vidéo avec deux ports HDMI 2.1 supportant le 144 Hz, le VRR et l'ALLM. La compatibilité avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant permet un contrôle mains libres. Avec cette réduction, la HW-Q990H offre un rapport qualité-prix exceptionnel, se positionnant comme un choix de premier plan pour les amateurs de home cinéma et les gamers





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