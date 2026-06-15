Promotion exceptionnelle : le Samsung Galaxy S25 Ultra à moins de 900 euros sur AliExpress

Le Samsung Galaxy S25 Ultra, l'un des smartphones les plus puissants du marché, est proposé à seulement 898 euros sur AliExpress, soit une réduction de plus de 100 euros. Cette offre limitée permet de bénéficier de performances de pointe, d'un appareil photo professionnel et des fonctionnalités Galaxy AI.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra , le smartphone le plus avancé de Samsung, est actuellement en promotion sur AliExpress à un prix imbattable de 898 euros, contre 1010 euros habituellement.

Cette offre exceptionnelle concerne le modèle avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM, dans un choix de trois finitions élégantes : noir titane, gris titane et argent titane bleu. Les acheteurs peuvent bénéficier de la livraison gratuite et de l'option de paiement différé avec PayPal ou Klarna, rendant cet achat encore plus accessible. Ne manquez pas cette occasion de posséder un appareil haut de gamme à un tarif réduit, véritable aubaine pour les passionnés de technologie.

Le Galaxy S25 Ultra intègre Galaxy AI, une suite d'outils intelligents qui révolutionne l'utilisation quotidienne. Parmi les fonctionnalités phares, on retrouve Entourer pour chercher, qui permet de lancer une recherche simplement en entourant un élément à l'écran, la traduction instantanée pour les appels et les messages, et la gomme audio qui supprime les bruits parasites des vidéos.

Côté photographie, l'appareil est doté d'un capteur principal de 200 mégapixels, d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et de deux téléobjectifs (50 et 12 mégapixels) offrant un zoom optique puissant. Que ce soit pour des paysages, des portraits ou des prises de vue nocturnes, les résultats sont bluffants. L'écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz garantit une fluidité exceptionnelle, idéale pour le gaming et le streaming.

Sous le capot, le processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy, conçu spécialement pour ce modèle, délivre des performances de calcul et graphiques inégalées, prenant en charge le Ray Tracing et l'API Vulkan pour une expérience de jeu immersive. La batterie de 5000 mAh assure une autonomie allant jusqu'à 31 heures en lecture vidéo, tandis que le stylet S Pen, inclus, offre une précision accrue pour la prise de notes et la retouche d'images.

Cette promotion chez AliExpress est limitée dans le temps, il est donc conseillé d'agir vite pour éviter la rupture de stock. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer. Ce contenu est réalisé par l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction





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