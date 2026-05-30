Promotion de la machine à café Delonghi chez Lidl

La machine à café Delonghi est en promotion chez Lidl. Vous pouvez la commander dès maintenant avec un robot pâtissier pour accompagner votre café de délicieuses pâtisseries faites maison. 80% des clients l'ayant testée la recommandent.

La machine à café Delonghi est en promotion chez Lidl . Cette machine à café Delonghi est parfaite pour enchaîner les tasses tout au long de la journée et avoir un coup de boost à tout moment.

Elle comprend un réservoir de 1 L et est parfaite pour préparer jusqu'à 10 cafés sans interruption. Elle vous permet de préparer des cafés filtre avec du café moulu ou d'utiliser des dosettes pour une plus grande simplicité lors de la préparation. Elle dispose d'un système de buse vapeur pour réaliser des mousses onctueuses et crémeuses sur vos boissons





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Machine À Café Delonghi Lidl Promotion

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