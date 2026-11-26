Découvrez la promotion exceptionnelle du Champagne R de Ruinart Brut sur Cdiscount au prix de 48,99 euros le 26 novembre 2026. Profitez d'une réduction immédiate et d'avantages exclusifs sur cette cuvée prestigieuse.

Le distributeur en ligne Cdiscount propose une offre promotionnelle ciblée sur le champagne R de Ruinart Brut pour la date du 26 novembre 2026. Cette réduction exceptionnelle abaisse le prix de la bouteille de 75 cl de 54,90 euros à 48,99 euros. L'annonce intervient dans le cadre d'une mise en avant spécifique de produits haut de gamme, visant à attirer les consommateurs avertis en quête de bonnes affaires sur les grands crus.

Détails techniques de la cuvée R de Ruinart

La Maison Ruinart, fondée en 1729, est reconnue comme la plus ancienne maison de champagne existante. La cuvée R de Ruinart Brut repose sur un assemblage précis composé de 40 % de chardonnay, de 40 à 45 % de pinot noir et de 10 à 15 % de meunier. Cette structure variétale garantit un profil aromatique complexe et une régularité de style appréciée par les experts.

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Les vignes de chardonnay proviennent principalement de la Côte des Blancs et de la Montagne de Reims, deux terroirs emblématiques de la région. La recette intègre également 25 à 30 % de vins de réserve issus des deux années précédentes. Ces vins de réserve participent activement à la complexité aromatique et à la tenue de la bulle, assurant la qualité constante de la production.

Les analyses sensorielles décrivent une robe jaune brillante agrémentée de reflets dorés. Le bouquet associe des notes de poire, de pomme reinette et d'abricot à des nuances de noisette et d'amande fraîche. Des touches florales et épicées viennent compléter cet ensemble, offrant une attaque franche suivie d'un équilibre entre rondeur et vivacité.

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Positionnement prix et avantages Cdiscount

Le tarif actuel de 48,99 euros représente une baisse significative par rapport au prix initial de 54,90 euros. Cette promotion s'inscrit dans une sélection plus large de Champagnes disponibles sur la plateforme, incluant des marques comme Charles Benoit & Fils, Tsarine, Canard-Duchêne et Demoiselle. Chaque produit bénéficie d'un ajustement tarifaire, mais le R de Ruinart se distingue par son statut prestigieux et sa note moyenne de 4,8 sur 5 parmi les acheteurs.

Les abonnés au service Cdiscount à volonté bénéficient d'une livraison gratuite pour cet achat. De plus, le programme de fidélité permet de cumuler 49 points suite à l'acquisition de la bouteille. Ces avantages complémentaires renforcent l'attrait de l'offre, réduisant d'autant le coût réel pour le consommateur final. L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles sur le site.

Accords gastronomiques et recommandations

La structure finale persistante et la fraîcheur caractéristique due au chardonnay rendent ce champagne idéal pour accompagner des mets marins. Les recommandations culinaires suggèrent des huîtres pochées, des noix de Saint-Jacques à la plancha ou une sole meunière. La vivacité de la cuvée coupe efficacement les graisses et sublime les saveurs délicates des fruits de mer.

La durée de cette promotion n'est pas explicitement détaillée au-delà de la date du 26 novembre 2026, mais elle est qualifiée d'offre à durée limitée. Les conditions générales et les modalités de livraison sont accessibles directement sur le site de Cdiscount. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il convient de consommer cette bouteille avec modération lors de vos repas.