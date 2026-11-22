Cdiscount réduit le prix de la cuvée R de Ruinart Brut de 5,40 €. Découvrez les détails de cette offre limitée et l'accord mets-vins idéal pour vos tables.

La plateforme de e-commerce Cdiscount met en place une réduction significative sur l'offre de champagne R de Ruinart Brut. Cette baisse de prix s'applique à la bouteille de 75 cl jusqu'à la fin de l'année. Le produit passe d'un tarif initial de 54,90 euros à 49,50 euros. L'économie réalisée par l'acheteur s'élève exactement à 5,40 euros par unité. Cette remise représente environ 10 pour cent du prix de vente initial. L'opération vise à attirer les amateurs de grands crus lors des préparatifs festifs de fin d'année.

Composition et Processus de Vinification

Le champagne R de Ruinart repose sur un assemblage précis de trois cépages distincts. Le pinot noir constitue la part la plus importante avec 49 pour cent du mélange. Le chardonnay intervient ensuite avec 40 pour cent du volume total. Le meunier complète l'assemblage avec une portion de 11 pour cent. Ces raisins sont récoltés manuellement pour garantir la qualité des fruits. La fermentation se déroule en cuves en acier inoxydable pour préserver les arômes. Le dosage final est fixé à 9 grammes par litre pour obtenir un profil brut. Le résultat est une robe jaune aux reflets dorés avec une effervescence soutenue.

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Profil Sensoriel et Accords Gastronomiques

Les notes olfactives révèlent des arômes de poire, de pomme reinette et d'abricot. Ces fruits frais cèdent rapidement la place à des touches briochées et biscuitées. En bouche, la structure ronde du vin met en avant des arômes de reine-claude et de brugnon. La finale est longue, fraîche et marquée par la signature distincte du chardonnay. Ce profil sensoriel s'accorde parfaitement avec des huîtres pochées. Il convient également aux Saint-Jacques cuites à la plancha. La sole meunière et le fromage Chaource crémeux forment des accords réussis. L'offre actuelle est idéale pour accompagner des repas à base de fruits de mer.

Autres Promotions sur les Champagnes

Cdiscount propose simultanément des réductions sur plusieurs autres références de champagne. La marque Charles Benoit & Fils propose son brut au tarif réduit de 17,99 euros. Le prix original de 23,99 euros est ainsi abaissé pour cette bouteille de 75 cl. La marque Tsarine affiche son brut à 29,99 euros au lieu de 31,99 euros. Le champagne Canard-Duchêne Brut est proposé à 20,99 euros contre 22,99 euros. La cuvée Demoiselle EO Brut est également concernée par une baisse de prix à 22,99 euros. Cette promotion sur 23,90 euros permet de toucher un public plus large. Ces offres couvrent une gamme de prix allant du milieu de gamme au prestige.

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Conditions et Disponibilité de l'Offre

L'offre sur le champagne R de Ruinart est soumise à une durée limitée. La disponibilité dépend strictement des stocks existants sur le site de Cdiscount. Les clients peuvent opter pour une livraison express gratuite via l'abonnement Cdiscount à volonté. Les conditions générales de vente s'appliquent pleinement à cette promotion. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il est recommandé de consommer ce produit avec modération. Le packaging utilise un étui recyclable composé à 99 pour cent de papier.

Contexte Historique de la Maison Ruinart

La maison Ruinart a été fondée en 1729 par Nicolas Ruinart. Cette création en fait l'une des plus anciennes maisons de champagne. Les générations se sont succédé pour faire rayonner la renommée de la marque. La cuvée R de Ruinart incarne l'histoire et le savoir-faire de cette maison. La réduction actuelle permet de découvrir une cuvée historique à un tarif avantageux. La notoriété internationale de Ruinart s'étend bien au-delà des frontières françaises. Cette offre est pertinente pour les curieux souhaitant découvrir l'héritage de la marque.