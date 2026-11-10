Promotion Cdiscount : L'arbre à chat Feandrea à prix cassé pour les propriétaires félin

Profitez de 15% de remise immédiate sur l'arbre à chat Feandrea chez Cdiscount. Un espace multi-niveaux robuste et confortable pour le bien-être de votre animal.

Le site e-commerce Cdiscount met actuellement en avant une offre commerciale spécifique concernant les accessoires pour animaux domestiques, en particulier les produits de la marque Feandrea. Cette promotion se traduit par une réduction immédiate de plus de 15% sur un modèle d' arbre à chat haut de gamme. Cette offre vise à répondre aux besoins des propriétaires souhaitant équiper leur logement avec un mobilier fonctionnel et durable pour leurs félins.

Une structure multi-niveaux optimisée pour les félins

L'arbre à chat proposé par Feandrea se distingue par sa conception verticale qui maximise l'espace disponible dans les foyers urbains. La structure atteint une hauteur totale de 206 cm, offrant ainsi une véritable tour d'observation pour les animaux. Elle comprend six niveaux distincts répartis stratégiquement sur toute la hauteur de l'objet. Cette organisation permet aux chats de choisir leur perchoir préféré, que ce soit pour observer leur environnement ou pour faire une sieste paisible.

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La polyvalence de cet équipement est renforcée par la présence de sept zones de repos différentes. Les propriétaires y trouveront deux niches fermées, un hamac suspendu, deux paniers ouverts et deux plateformes classiques. Cette diversité de lieux permet aux félin de s'adapter à leurs envies du moment, que ce soit pour se cacher ou pour se détendre en hauteur. Pour ceux qui disposent de peu de surface au sol, cette solution unique remplace avantageusement l'achat simultané de plusieurs griffoirs, hamacs et paniers séparés.

Des matériaux durables et une sécurité renforcée

La durabilité et la sécurité constituent des critères majeurs dans la conception de ce meuble par Feandrea. L'ensemble de la structure est recouvert d'une peluche douce, garantissant un confort optimal pour les pattes et le pelage des animaux. Cette texture agréable invite les félins à passer de longues périodes de repos sur les différentes plateformes disponibles.

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Outre le confort, l'aspect fonctionnel est pris en compte avec soin. Le modèle intègre sept poteaux en sisal naturel, un matériau idéal pour l'instinct de griffade des chats. Deux planches à gratter supplémentaires complètent cet espace dédié au bien-être physique de l'animal. Cette disposition encourage un comportement naturel tout en protégeant les meubles et les canapés du foyer. La résistance de l'ensemble est évaluée pour supporter jusqu'à 100 kg. Cette capacité de charge élevée assure une stabilité totale, sécurisant ainsi l'animal lors de ses sauts ou de ses moments de jeu intenses.

Prix et conditions de l'offre chez Cdiscount

Les clients intéressés par cet équipement peuvent bénéficier de la remise en cours sur la plateforme Cdiscount. Le montant de 15% de remise immédiate s'applique directement au moment de l'achat. Bien que le prix final exact puisse varier selon les promotions en cours, cette réduction rend le produit plus accessible. Les prix mentionnés sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer selon les stocks et les actions commerciales. Les acheteurs doivent vérifier les conditions de livraison et les éventuels frais supplémentaires sur le site officiel du distributeur.

Contexte éditorial et informations générales

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Il est important de noter que les informations concernant les stocks et les délais de livraison peuvent varier. Il est recommandé aux consommateurs de consulter directement la page produit sur le site de Cdiscount pour obtenir les dernières informations disponibles. La marque Feandrea est reconnue pour son rapport qualité-prix dans le secteur des accessoires pour animaux. Le modèle présenté s'inscrit dans cette logique en offrant un espace complet et robuste à un prix compétitif grâce à la promotion actuelle.