Promotion Cdiscount : Château Les Remparts 2022 à moins de 9 euros

Profitez d'une offre exclusive sur Cdiscount pour le vin rouge Bordeaux Château Les Remparts 2022. Ce Saint-Emilion Grand Cru lauréat d'une médaille d'or est disponible à 8,99 euros, soit une réduction par rapport au prix initial.

La plateforme de vente en ligne Cdiscount propose actuellement une offre commerciale attrayante sur le vin rouge Bordeaux Château Les Remparts. Cette bouteille de millésime 2022 est proposée à un prix très compétitif de 8,99 euros. Ce tarif constitue une réduction par rapport au prix de 10,50 euros habituellement affiché pour ce produit. Cette promotion permet aux consommateurs d'accéder à un vin de haute qualité à un coût réduit.

Caractéristiques techniques du millésime 2022

Le Château Les Remparts 2022 Saint-Emilion Grand Cru est un vin français reconnu par les experts œnologiques et les amateurs de bons crus. La bouteille a été mise en œuvre au sein même du château, situé dans les environs de Saint-Emilion. Ce vin rouge bénéficie de l'appellation d'origine contrôlée et protégée AOC AOP. Il est issu d'un assemblage classique composé de merlot et de cabernet franc. Cette sélection de cépages assure une structure et un équilibre typiques de la région de Bordeaux.

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Lauréat prestigieux du Concours Gilbert et Gaillard

Une particularité majeure de ce vin rouge Saint-Emilion Grand Cru est sa reconnaissance internationale. Il a obtenu la médaille d'or au Concours Gilbert et Gaillard en 2024. Cet événement international est dédié à la dégustation et à la valorisation des vins, spiritueux, bières et cidres. Il s'agit d'une distinction prestigieuse qui permet de récompenser les meilleurs vins chaque année. La récompense est attribuée grâce à une dégustation à l'aveugle organisée par le jury.

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Offres concurrentes et avis consommateurs

Cdiscount propose également d'autres références de vin rouge dans le cadre de ses promotions. Le Château le Vieux Pressoir Cuvée Tradition 2019 Saint-Emilion Grand Cru est affiché à 10,99 euros. Le Château Cambon La Pelouse 2013 Haut Médoc Cru Bourgeois est disponible à 8,50 euros, au lieu de 11 euros. Le Château Bourdieu 2020 Blaye Côtes de Bordeaux est proposé à 6,90 euros. Les darons 2023 Languedoc sont à 6,80 euros, au lieu de 7,49 euros. Le Château Bel Air 2022 Graves est quant à lui à 4,49 euros, au lieu de 7,50 euros. Le vin Château Les Remparts 2022 a obtenu la note de 4,6 sur 5 de la part des utilisateurs.

Conditions d'achat et accords gastronomiques

Ce vin rouge de Bordeaux se dégustera très bien avec une viande rouge, un fromage ou encore un dessert. Si vous disposez d'un abonnement Cdiscount à Volonté, vous pouvez bénéficier de la livraison express, gratuite et illimitée. L'offre est limitée dans le temps et valable dans la limite des stocks disponibles. Les conditions générales de vente sont consultables directement sur le site Cdiscount. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il convient de consommer avec modération.