Promotion Carrefour : Déshumidificateur Ultra Fresh à 5,92 euros sans électricité

Carrefour propose le déshumidificateur Ultra Fresh 350 g à 5,92 euros au lieu de 6,51 euros. Cette solution passive sans électricité élimine l'humidité et les moisissures dans la salle de bain.

Le retailer français Carrefour intensifie son offre sur les produits d'entretien domestique avec une réduction significative sur son déshumidificateur Ultra Fresh. Ce dispositif passif, d'une capacité de 350 grammes, est actuellement proposé à la vente au prix unique de 5, 92 euros. Cette nouvelle tarification marque une baisse par rapport à son prix habituel de 6,51 euros enregistré sur la boutique en ligne de l'enseigne. L'objectif de cette promotion est de sensibiliser les consommateurs aux risques liés à un taux d'humidité excessif dans les espaces clos.

Un dispositif passif sans branchement électrique

Le produit Ultra Fresh se distingue par son fonctionnement purement mécanique et chimique, ne nécessitant aucune connexion à une source d'énergie électrique. Contrairement aux appareils électriques traditionnels, ce boîtier en polypropylène robuste ne consomme aucun watt pour opérer. Il peut contenir jusqu'à 350 grammes de granulés absorbants spécifiquement conçus pour capter l'excès de vapeur d'eau dans l'air ambiant. Cette caractéristique le rend idéal pour les propriétaires souhaitant réduire leur facture énergétique tout en assainissant leur environnement intérieur.

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Combat contre l'humidité et les odeurs de renfermé

L'efficacité de ce système repose sur la capacité des granulés à piéger physiquement les molécules d'humidité pour les transformer en liquide. Selon les estimations du fabricant, un sachet de cette taille peut éliminer jusqu'à 105 centilitres d'eau présents dans l'air. Ce mécanisme permet de réguler efficacement le taux d'hygrométrie, empêchant ainsi la condensation qui favorise la prolifération des moisissures. En asséchant l'air, le dispositif préserve également la bonne odeur des serviettes et du linge, évitant les désagréables relents de renfermé dans les pièces mal aérées.

Impact concret sur la santé et le confort domestique

Les utilisateurs bénéficieraient d'un air plus sain grâce à la réduction de l'humidité ambiante qui est un terreau pour les acariens et les champignons. La solution est particulièrement adaptée aux salles de bain dépourvues d'aération directe ou aux petites buanderies où le linge est séché à l'intérieur. En limitant l'accumulation d'eau dans l'atmosphère, le produit contribue à la durabilité des textiles et à la préservation des structures murales contre l'humidité chronique. Les serviettes sèchent ainsi plus rapidement tout en conservant leur fraîcheur plus longtemps après lavage.

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Autres offres promotionnelles chez l'enseigne Carrefour

Outre ce déshumidificateur économique, Carrefour met en avant plusieurs autres articles ménagers à prix réduits dans son catalogue actuel. Le Blender intelligent TB201EU de la marque NINJA est disponible à 99,99 euros, soit une économie par rapport à son prix de 149,99 euros. Par ailleurs, la friteuse sans huile Airfryer Foodi Flex NINJA de 10,4 litres est proposée à 229,99 euros au lieu de 269,99 euros pour les amateurs de cuisson saine.

L'enseigne propose également des promotions sur des appareils d'entretien et de café. L'aspirateur laveur Floor One S5 Stretch Extreme de TINECO est affiché à 179,00 euros contre 299 euros habituellement. La cafetière Senseo Original HD7806/58 de PHILIPS passe à 59,99 euros au lieu de 79,99 euros. Enfin, la machine à café avec broyeur Magnifica de DELONGHI et la centrale vapeur HI5920/20 de PHILIPS sont également soumises à des baisses de prix significatives pour attirer les acheteurs.