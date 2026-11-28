Découvrez la réduction exceptionnelle de 36 % sur le château de Poudlard chez Amazon. Un set best-seller à 109,87 euros jusqu'au 15 janvier 2027.

Le best-seller de sa catégorie revient en force sur Amazon avec une offre exceptionnelle. Le set LEGO Harry Potter Le château et le domaine de Poudlard est désormais disponible pour moins de 110 euros. Cette promotion s'inscrit parfaitement dans le cadre des offres du Black Friday pour les fêtes.

Offre Black Friday et prix réduit

Sorti en septembre 2023, ce jeu de construction reproduit fidèlement le célèbre château de Poudlard et son domaine. Les dimensions du modèle fini sont d'environ 21 cm de haut pour 35 cm de large. Il porte le badge Choix d'Amazon et affiche une note moyenne de 4,8 sur 5 basée sur 3 890 évaluations.

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Pour cette période festive, le prix passe sous la barre des 110 euros. Le prix conseillé par le fabricant est de 169,99 euros. Cette baisse représente une remise de 36 % pour l'acheteur. Le coût actuel est également inférieur au prix le plus bas enregistré durant les 30 derniers jours, qui était de 116,99 euros.

Détails et décors emblématiques

La construction offre une grande richesse de détails inspirés de la saga. Sous le château, la roche abrite la Chambre des secrets du tome 2. On trouve également les salles de la clé ailée, des potions et de l'échiquier mentionnées dans le tome 1. Ces éléments permettent de revivre les moments clés de l'histoire.

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Les extérieurs du domaine sont tout aussi impressionnants. Le carrosse de Beauxbâtons trône majestueusement autour des murailles. Le vaisseau de Durmstrang se tient à la surface du Lac noir. La Ford Anglia des Weasley reste coincée dans les branches du Saule cogneur.

Conditions d'achat et retours

Amazon assure la vente, l'expédition et la livraison gratuite du produit. Cette offre constitue une idée cadeau idéale pour un fan de la saga ou pour soi-même à un mois de Noël. Les montages peuvent être guidés par la notice papier ou l'application LEGO Builder.

En cas de doublon ou de changement d'avis, Amazon accepte le retour gratuit du produit. La période de retour s'étend jusqu'au 15 janvier 2027. Cette longue fenêtre permet d'offrir le jeu sans risque aux proches.