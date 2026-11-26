Découvrez l'offre exceptionnelle de Cdiscount pour le Black Friday sur l'airfryer Ninja Foodi Dual Zone. Cet appareil innovant, doté de deux tiroirs de trois litres et demi chacun, permet une cuisson simultanée et personnalisée. Avec des fonctionnalités comme le Max Crisp pour le croustillant et le mode Réchauffer pour conserver le goût des restes, cet électroménager promet d'allier santé et praticité. Le prix chute drastiquement de 169,99 euros à seulement 99,99 euros, une offre limitée qui s'inscrit dans une gamme plus large de réductions sur l'électroménager chez Cdiscount, incluant des machines à café et des hachoirs électriques à des tarifs très compétitifs.

L'organisation des repas à domicile, et plus particulièrement lors de la préparation d'un dîner pour plusieurs convives, représente souvent un véritable défi logistique pour les chefs de famille.

La gestion simultanée de différents plats, allant du plat principal aux accompagnements, nécessite une attention constante et une coordination précise des temps de cuisson. C'est dans ce contexte que l'appareil de cuisson par air chaud Ninja Foodi Dual Zone se distingue comme une solution technologique ingénieuse et hautement pratique.

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Deux tiroirs indépendants pour optimiser l'espace

Conçu pour répondre aux besoins des ménages exigeants, cet électroménager polyvalent intègre une architecture unique composée de deux tiroirs indépendants, chacun offrant une capacité de trois litres et demi, ce qui porte le volume total de cuisson à sept litres et demi. Cette configuration spatiale permet non seulement de gagner de la place sur le plan de travail mais aussi d'optimiser considérablement les capacités de production.

Avec une capacité de traitement qui peut atteindre jusqu'à un kilogramme de frites dans chaque compartiment, l'appareil est capable de nourrir une famille nombreuse ou de préparer de grandes quantités pour des réceptions festives, tout en garantissant une qualité de cuisson homogène et professionnelle. La force majeure de cette innovation réside dans sa flexibilité de programmation avancée.

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Cuisson simultanée avec synchronisation des programmes

L'utilisateur dispose de la liberté totale de paramétrer des températures et des durées de cuisson distinctes pour chaque tiroir, permettant ainsi de préparer simultanément un rôti de bœuf cuit à point et des légumes croquants. À l'inverse, il est également possible de synchroniser les deux processus pour qu'ils se terminent exactement au même moment, simplifiant ainsi le service du repas.

De plus, la fonctionnalité Match offre une simplicité d'utilisation exceptionnelle en appliquant automatiquement les mêmes réglages aux deux compartiments, ce qui permet de doubler facilement les portions d'une recette standardisée sans effort supplémentaire.