Promo Zendure SolarFlow 800 Plus : Kit Solaire à 719€ pour Réduire la Facture

Le kit solaire Zendure SolarFlow 800 Plus est promu à 719 euros sur le site officiel. Ce dispositif compact avec batterie LiFePO4 permet aux propriétaires d'appartements de produire leur électricité.

La production d'électricité domestique, longtemps considérée comme inaccessible, devient une réalité tangible grâce à la démocratisation des technologies photovoltaïques. Le kit solaire Zendure SolarFlow 800 Plus s'impose comme une solution innovante permettant aux particuliers de fabriquer leur propre courant tout en maîtrisant leurs dépenses énergétiques. Ce système repose sur une architecture simplifiée compatible avec une simple prise électrique standard.

Technologie des Panneaux Bifaciaux

Le dispositif Zendure SolarFlow 800 Plus s'appuie sur deux panneaux solaires bifaciaux de haute performance. Chaque panneau offre une puissance nominale de 500 watts, totalisant une capacité de capture solaire de 1 500 watts. L'innovation majeure réside dans la capacité de ces modules à capter la lumière non seulement directement depuis les rayons du soleil, mais aussi par le biais des réflexions lumineuses au sol. Cette double capture maximise le rendement énergétique global de l'installation photovoltaïque résidentielle.

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Stockage et Batterie LiFePO4

Le cœur du système Zendure SolarFlow 800 Plus est constitué d'une batterie LiFePO4 d'une capacité de 1,92 kWh. L'énergie produite durant la journée alimente directement le logement, tandis que tout surplus est systématiquement stocké dans cette batterie pour être réutilisé en soirée. Le boîtier de la batterie est certifié IP65, garantissant une résistance totale à la poussière et aux intempéries telles que la pluie ou la neige. La polyvalence de la batterie LiFePO4 permet une recharge optimale fonctionnant entre des températures allant de 0 à 55 degrés Celsius.

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Flexibilité et Modes de Gestion

Les deux entrées MPPT du système Zendure SolarFlow acceptent jusqu'à 750 watts chacune, optimisant ainsi la conversion énergétique. Pour les besoins futurs, la capacité de stockage peut être étendue jusqu'à 11,52 kWh grâce à l'ajout de batteries d'extension, offrant une solution évolutive pour les foyers en croissance. L'application mobile Zendure propose trois modes de gestion distincts : Zenki, Auto et Expert. Ces modes permettent aux utilisateurs d'adapter précisément la distribution de l'énergie électrique selon les besoins spécifiques du moment et les habitudes de consommation du foyer.

Offre Commerciale et Accessibilité

Le kit solaire Zendure SolarFlow 800 Plus, comprenant les deux panneaux de 500 watts, est actuellement proposé à 719 euros. Ce tarif représente une réduction significative par rapport au prix de catalogue officiel de 999 euros. Vendu sur le site officiel de Zendure, cet investissement inférieur à 680 euros après promotion s'adresse spécifiquement aux propriétaires d'appartements cherchant une solution compacte. Cette offre permet d'alléger durablement la facture d'électricité grâce à une technologie fiable et facile à installer.