Promo Xiaomi Redmi Pad 2 : prix réduit à 182,25 € sur AliExpress

Profitez du Single Day AliExpress avec le code CLU24 pour obtenir la Xiaomi Redmi Pad 2 à 182,25 € au lieu de 207,08 €. Écran 2,5K et autonomie longue durée pour un usage familial.

Avant même le Black Friday du 27 novembre, la plateforme AliExpress déploie ses opérations promotionnelles via le Single Day qui se poursuit jusqu'au 18 novembre. Cette période commerciale exceptionnelle offre une réduction immédiate sur la tablette Xiaomi Redmi Pad 2 dotée d'une configuration mémoire de 4 Go et d'un stockage de 128 Go. Le prix final s'élève à 182,25 € après application du code de réduction CLU24 sur le panier d'achat, contre un tarif initial affiché de 207,08 €. Cette offre cible spécifiquement les utilisateurs recherchant un grand écran pour le visionnage de séries, la lecture de documents et les travaux scolaires, sans que le budget ne dépasse la barre des 200 €.

Détails techniques et écran haute résolution

La Xiaomi Redmi Pad 2, lancée au cours de l'été 2025, s'impose comme l'entrée de gamme de la gamme de tablettes Xiaomi, se situant en dessous des modèles Redmi Pad 2 Pro et Xiaomi Pad 8. Cette version exclusive en connexion Wi-Fi est équipée d'un écran tactile de 11 pouces offrant une résolution de 2,5K avec une densité de pixels de 2 560 x 1 600. Cette densité visuelle assure un rendu net du texte, idéal pour la lecture de livres numériques et la consultation de documents administratifs ou scolaires. La fréquence de rafraîchissement de 90 Hz garantit une fluidité optimale lors du défilement des pages web et des interfaces utilisateur.

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Le châssis de l'appareil est fabriqué en aluminium, offrant une sensation de tenue en main soignée et une robustesse accrue pour un usage quotidien. L'audio est pris en charge par un système de quatre haut-parleurs, permettant de regarder des épisodes de séries télévisées ou de visionner des contenus multimédias sans avoir recours à un casque audio. Cette combinaison d'écran large et de son immersif fait de la tablette un appareil de divertissement domestique particulièrement adapté au canapé du salon ou aux trajets en voiture.

Performance et limitation de la mémoire vive

Le cœur de traitement de cette tablette repose sur le processeur MediaTek Helio G100-Ultra, fabriqué selon un procédé de gravure de 6 nm. Couplé à 4 Go de mémoire vive, ce système suffit amplement pour naviguer sur les réseaux sociaux, lire des ebooks ou regarder des vidéos en streaming. L'écran 2,5K sert ainsi parfaitement une série en fin de journée ou une prise de notes rapide. Toutefois, les 4 Go de RAM limitent significativement le multitâche intensif, ce qui a été noté lors de l'analyse des performances de l'appareil à la rentrée scolaire.

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Le stockage interne de 128 Go peut être considérablement étendu jusqu'à 2 To grâce à une carte microSD. Cette fonctionnalité permet de conserver une vaste bibliothèque de films téléchargés ou de livres numériques pour un accès hors connexion pendant les voyages. Le profil type de l'utilisateur concerné est celui d'un foyer souhaitant partager une tablette sur le canapé, ou d'un collégien ayant besoin d'un grand écran pour ses cours. En revanche, cette machine ne convient pas aux utilisateurs gardant de nombreuses applications ouvertes simultanément.

Autonomie et concurrence sur le marché

La batterie de 9 000 mAh offre une autonomie capable de tenir plusieurs jours d'usage courant sans nécessiter de recharge quotidienne. Cette caractéristique est particulièrement pratique pour une tablette restant sur la table du salon ou partant en week-end. La charge plafonne à 18 W, ce qui la place en retrait par rapport à d'autres modèles plus performants sur ce critère. Elle ne se connecte qu'en Wi-Fi, ce qui constitue un autre point de différenciation par rapport aux modèles plus polyvalents.

La concurrence reste agressive sur ce segment de prix. La Xiaomi Pad 8, considérée comme offrant le meilleur rapport qualité-prix à partir d'environ 365 €, coûte le double de cette offre. La Galaxy Tab S10 Lite, notée 8 sur 10 dans les tests, ajoute un stylet S Pen et 6 Go de RAM, mais démarrait à 338 €. Une autre version de la Redmi Pad 2 de 9,7 pouces est lancée à 229,90 €, miseant sur une dalle à 120 Hz. La version 11 pouces ne lutte pas sur la puissance brute, mais se défend sur la taille d'écran et l'autonomie, au prix le plus bas de sa catégorie.

Contexte concurrentiel et recommandations

Pour une tablette dédiée aux séries, à la lecture et aux devoirs, l'équation économique reste cohérente à 182,25 €. La remise reste mesurée comparée à Amazon qui proposait l'appareil à 191 € en fin août, avec un écart de moins de 9 €. Ceux qui comptent travailler sérieusement sur la tablette devraient passer leur chemin, les 4 Go de RAM et la charge lente se faisant vite sentir. Les utilisateurs désirant un stylet inclus doivent orienter leur choix vers la Galaxy Tab S10 Lite, bien plus chère. Le Black Friday du 27 novembre déterminera si d'autres tablettes Android descendent à des prix aussi compétitifs pour un usage familial centré sur la vidéo et la lecture.