La trottinette électrique EZWAY EX100 est en promotion à 169,99€ sur Cdiscount pour le Black Friday, offrant 450W de puissance et une autonomie de 25km.

La trottinette électrique EZWAY EX100 bénéficie d'une offre promotionnelle exceptionnelle sur la plateforme Cdiscount dans le cadre du Black Friday. Ce modèle spécifique, auparavant affiché à 229,99 euros, voit son prix fortement réduit à 169,99 euros pour une durée limitée. Cette baisse de prix s'applique uniquement dans la limite des stocks disponibles et concerne directement les consommateurs francophones souhaitant acquérir un moyen de transport urbain efficace.

Performance Moteur 450W et Adhérence

La trottinette électrique EZWAY EX100 est équipée d'un moteur puissant de 450 W qui permet une accélération réactive et fluide. Cette puissance particulière évite au conducteur de devoir pousser du pied pour relancer l'appareil après un arrêt, comme celui d'un feu rouge ou d'une intersection. Le watt, unité de mesure de cette puissance, garantit ainsi une reprise en vitesse immédiate et sécurisée pour les trajets quotidiens en milieu urbain dense.

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Les roues de 10 pouces, correspondant exactement à 25 cm de diamètre, assurent une adhérence optimale sur des surfaces routières irrégulières. Une telle dimension permet de franchir plus aisément les petits obstacles physiques, tels que les joints de chaussée ou les pavés, qui sont courants dans les rues des villes. Cette caractéristique technique améliore le confort de conduite et la stabilité, même sur des revêtements moins lisses.

Freinage Sûr et Design Pliable

Le système de sécurité repose sur un frein à disque arrière qui ralentit le véhicule progressivement. Ce mécanisme utilise le frottement de plaquettes contre un disque métallique pour s'arrêter sans à-coups brutaux, ce qui est idéal pour s'arrêter net devant un passage piéton. Cette technologie de freinage offre un contrôle précis de la décélération, essentielle pour la sécurité du cycliste sur la voie publique.

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Le châssis de la trottinette électrique EZWAY EX100 est conçu pour être pliable, facilitant ainsi son rangement. Une fois la course terminée, l'appareil peut être plié et stocké facilement sous un bureau ou dans un couloir d'immeuble. Cette fonctionnalité répond aux besoins des utilisateurs urbains qui disposent d'un espace limité pour garer leur moyen de transport personnel une fois arrivé à destination.

Autonomie 25km et Charge Rapide

L'autonomie de cette trottinette est déterminée par une batterie lithium de 224 Wh, offrant jusqu'à 25 km de trajet avant de nécessiter une recharge. Le wattheure mesure l'énergie stockée, indiquant que cette capacité permet au moteur de fonctionner longtemps sans interruption. Cette distance est suffisante pour la majorité des trajets domicile-travail en zone urbaine, évitant les interruptions de course fréquentes.

La recharge de cette batterie se fait simplement à la prise électrique standard après utilisation. Bien que le texte source ne précise pas le temps exact de charge, la technologie lithium permet une recharge complète pour revenir à un niveau d'énergie maximal. Cette simplicité d'utilisation contribue à l'attractivité du modèle pour un usage quotidien régulier.

Poids 16.3kg et Vitesse Maximale 25km/h

La trottinette électrique EZWAY EX100 pèse 16,3 kg à vide, c'est-à-dire hors du poids du conducteur. Ce poids reste raisonnable pour permettre de porter l'appareil sur quelques marches ou de le transporter dans un ascenseur, facilitant ainsi l'accès aux étages supérieurs. Cette légèreté relative est un avantage majeur par rapport aux modèles plus lourds du marché.

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La vitesse maximale autorisée pour ce modèle est de 25 km/h, ce qui correspond exactement à la limite légale imposée en France pour les trottinettes électriques sur la voie publique. Cette allure se rapproche de celle d'un cycliste tranquille et s'adapte bien aux pistes cyclables et aux rues partagées avec les piétons. De plus, la charge maximale supportée est de 100 kg, correspondant au poids du conducteur加上 son sac, garantissant la robustesse pour les adultes.